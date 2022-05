Pártok

Kilépett a Jobbikból Stummer János

A közügyekkel való foglalkozást továbbra is élete részének tekinti, de új párt vagy politikai mozgalom megalapítása nem áll szándékában. 2022.05.10 08:41 MTI

Kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból Stummer János korábbi alelnök, volt országgyűlési képviselő, a hétvégi pártelnökválasztás alulmaradt indulója.



Közösségi oldalán azt írta kedden reggel: a szombati tisztújításon a küldöttek többsége nemet mondott az általa kínált világos politikai alternatívára, "hazafias politikára és szervezeti megújulásra".



Szombaton nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az a politikai közösség, amelynek az utóbbi 13 évben tagja és építője voltam, nem azon az úton kíván továbbhaladni, ami a hazám jövője szempontjából üdvös - tette hozzá, jelezve, eddig is távolságtarással kezelte Jakab Péter pártelnök és "szűk környezete" politikáját és vezetési gyakorlatát, amellyel nem kíván közösséget vállalni a továbbiakban.



Stummer János azt is bejelentette: a közügyekkel való foglalkozást továbbra is élete részének tekinti, de új párt vagy politikai mozgalom megalapítása nem áll szándékában.