Országgyűlés

Szijjártó: Magyarország nem szavazza meg a brüsszeli szankciós javaslatot

Magyarország nem szavazza meg az Európai Bizottság kezdeményezését az Oroszország elleni szankciókról, mert az az országnak problémát jelent, és a megoldásra nem tartalmaz javaslatot - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az Országházban.



A tárcavezető napirend előtti felszólalásában kiemelte: nem lehet a magyarokkal megfizettetni a háború árát.



Emlékeztetett: két és fél hónapja tört ki háború Magyarország szomszédságában, és az ország álláspontja a kezdetektől világos, mielőbb békét akar Ukrajnában, ezért minden diplomáciai erőfeszítést támogat, amely a háború tárgyalásos lezáráshoz vezethet. Világos különbséget teszünk támadó és megtámadott között, elítéltük az orosz katonai agressziót, kiállunk Ukrajna szuverenitása mellett, minden idők legnagyobb humanitárius segítségét nyújtjuk Ukrajnának, továbbá eddig csaknem 700 ezer menekülőt fogadtunk be - sorolta.



Rámutatott: Magyarország támogatta az eddigi öt brüsszeli szankciós csomagot, de jelezte, hogy vörös vonal Magyarország energiaellátási biztonságának garantálása. Az energiaellátáshoz kellenek kőolaj- ás gázforrások, valamint vezetékek, amelyek idehozzák azt - magyarázta. Hozzátette: az ország földrajzi elhelyezkedése, a szállítási útvonalak, valamint az olaj- és gázmezők elhelyezkedése, elérhetősége határozza meg Magyarország energiaellátásának biztonságát.



Közölte: minden ország energiaellátási szerkezete más és az uniós állam- és kormányfők megállapodtak, hogy csakis olyan lépéseket tehet az EU, amelyek figyelembe veszik az egyes tagállamok eltérő energiaellátási szerkezetét. Ezt az egységet rúgta fel most az Európai Bizottság javaslata az olajembargóról - fűzte hozzá.



Úgy vélte, a mostani brüsszeli javaslat azonban felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, lerombolná Magyarország biztos lábakon álló energiaellátását, elfogadása esetén a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges kőolaj beszerzése lehetetlenné válna. Magyarországra csak csővezetéken jöhet kőolaj és a szükséges mennyiség csaknem kétharmada Oroszországból érkezik - magyarázta.



A miniszter szerint a brüsszeli csomag elfogadása 700 forintos benzin- és 800 forintos gázolajárat hozna, több száz millió forint kiadást jelentene a finomítóátállás, ami legalább 5 évig tartana, és az utána vásárolt olaj drágább lenne, mint most.