Magyarország-EU

Több ezren ünnepelték az Európa-napot Budapesten, a belvárosi Szabadság téren

Több ezren ünnepelték az Európa-napot vasárnap Budapesten, a belvárosi Szabadság téren - közölte az Európai Bizottság magyarországi képviselete az MTI-vel.



A közleményben kifejtették, az Európa-napi fesztiválon ingyenes koncertek, gyermekprogramok és futóverseny várták az érdeklődőket abból az alkalomból, hogy Magyarország 18 éve csatlakozott az Európai Unióhoz.



A fesztivál az uniós beruházásokat is megjelenítő, "18 év - 18 km - EU-s futás" elnevezésű, akadálymentes belvárosi futóversennyel vette kezdetét.



A futóversenyt követően Deutsch Tamás európai parlamenti (EP-) képviselő, Bólya Boglárka, az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője nyitotta meg az eseményt.



A közleményben idézték Deutsch Tamást, aki úgy fogalmazott, az "egységes Európa létének előfeltételeit mi, közép-európaiak teremtettük meg, amikor több mint harminc évvel ezelőtt kivívtuk a szabadságunkat".



"Most, amikor sok gondja van Európának, azt tudjuk üzenni innen Budapestről európai barátainknak, hogy számíthatnak ránk a problémák megoldásában" - mondta a Fidesz brüsszeli küldöttségvezetője.



Hangsúlyozta, "ahogy a szabadság nem egyszerűen ránk köszöntött, hanem kivívtuk azt, ugyanúgy nem maguktól fognak az EU problémái megoldódni".



"Kemény munkára van szükség ahhoz, hogy Európa visszatérjen a sok évtizeddel ezelőtti, sikeres ösvényre" - tette hozzá Deutsch Tamás.

Bólya Boglárka aláhúzta, az elmúlt 18 évben Magyarország aktív és minden szempontból fontos tagja volt a közösségnek.



"Közösen vészeltük át a világgazdasági válságot, együtt küzdünk a koronavírus megfékezése érdekében és egy oldalon állunk a békéért folytatott cselekvésben" - fogalmazott a helyettes államtitkár.



Zupkó Gábor elmondta, a rendezvényen megünnepelték azt is, hogy "egy értékközösséghez, egy érdekközösséghez tartozunk, amelynek számtalan pozitív hatása van Magyarországon, az országszerte megvalósuló uniós fejlesztésektől a személyes életünkben is megtapasztalható előnyökig, mint a szabad munkavállalás és szabad tanulás az unió tagállamaiban, az Erasmus program és seregnyi más, jól ismert lehetőség".



A szervezők közleményükben aláhúzták, a fesztivál témái között idén különös hangsúlyt kapott az Ukrajna és az ukrajnai menekültek iránti szolidaritás: több, menekülteket segítő szervezet is bemutatta a helyszínen a munkáját, és a színpadon felléptek ukrán művészek is. A rendezvény másik fontos témája az Európai Unió 2022-es tematikus éve, az ifjúság európai éve volt.



Az érdeklődő látogatók délután Ujhelyi István EP-képviselővel beszélgethettek az Európa Pont sátránál, aki saját felajánlásként Interrail-bérleteket adott át - közölték.