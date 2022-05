Fejlesztés

Egy különleges helikopterrel bővült az Aeropark repülőmúzeum kínálata

Az 1950-es években merült fel az igény új, jellemzően polgári célú, a mezőgazdaságban is jól használható helikopterek tervezésére és megépítésére. 2022.05.08 06:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új kiállítási tárggyal, egy különleges helikopterrel bővült az Aeropark repülőmúzeum kínálata: a napokban érkezett meg a helyszínre az 50 éves Kamov helikopter, amely évtizedeken át a hazai mezőgazdaságban, a légi növényvédelemben dolgozott - közölte a Légiközlekedési Kulturális Központ (LKK).



A Szovjetunióban működő gyárban 1970-ben készült el a helikopter, amely több, mint 7000 órát töltött a levegőben és több mint 51 ezer felszállást hajtott végre meglehetősen hosszú pályafutása során - olvasható a közleményben.



Mint írják, a HA-MMG lajstromjelű Kamov 26-os helikopter 2015 októberében repült utoljára. A gép a Héja Air-től érkezett az Aeroparkba, így mostantól már a mezőgazdasági repülés kulisszatitkaiból is ízelítőt kaphatnak a ferihegyi repülőmúzeum látogatói. A kukacbombázónak is becézett helikoptert a múzeumot üzemeltető Légiközlekedési Kulturális Központ saját forrásból vásárolta meg.



Az Aeropark törekszik arra, hogy a hazai polgári repülés minél szélesebb spektrumát tudja bemutatni, a múzeum régi vágya volt egy ilyen mezőgazdasági helikopter beszerzése - idézi a közlemény Somogyi-Tóth Dánielt, az LKK alapítóját.



A közlemény felidézi, hogy a multifunkciós Kamov 26-osok fejlesztése az 1960-as évek közepén indult a Szovjetunióban, de a koaxiális rotorelrendezéssel Nyikoláj Ilijics Kamov már az 1940-es években foglalkozott. Az 1950-es években merült fel az igény új, jellemzően polgári célú, a mezőgazdaságban is jól használható helikopterek tervezésére és megépítésére.



Ezeket a gépeket az elmúlt évtizedekben 15 országban használták és használják ma is. A típus sorozatgyártása 1968-tól 1978-ig tartott, ezalatt több mint 800 példány készült. Magyarországon a Néphadsereg, a rendőrség egyaránt üzemeltette, a mezőgazdasági feladatokat ellátó MÉM Repülőgépes Szolgálat pedig közel 100 Kamov helikopterrel rendelkezett. A hazai mezőgazdaságban, a TSZ-eket kiszolgáló, az óriási táblák permetezését ellátó helikopterek az 1960-as évek végén kezdtek megjelenni.



A gép számos rendszere működőképes, a helikopter meghatározó szereplője lesz a múzeum nyári rendezvényeinek, amikor a kiállítóhely szakemberei rendszeresen életre keltik a történelmi pilótafülkéket - emlékeztet a közlemény.



Az Aeropark évente 70 ezer látogatót fogad, ezzel az ország legnépszerűbb szabadtéri kiállítóhelyei közé tartozik. A nyár első nagyszabású rendezvénye június utolsó szombatján a Múzeumok éjszakája lesz, melyen egyebek mellett kivilágított pilótafülkékkel, repülőtéri oldtimer járművekkel és tematikus sétákkal várják az érdeklődőket - áll az összegzésben.