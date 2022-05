Állati

Mobiltelefonos emlőshatározó alkalmazást készített az MME

A Magyarországon élő emlősállatok azonosítását segítő, ingyenesen letölthető okostelefonos alkalmazást készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület - tájékoztatta az MME pénteken az MTI-t.



Az alkalmazás a Magyarországon előforduló 85 emlősfaj terepi azonosításához nyújt segítséget 85 színes illusztrációval, egyes fajokhoz lábnyommintázattal és részletes fajleírásokkal.



A közlemény szerint a 2016-ban megjelent Madárhatározó és a 2017-ben indult Kétéltű- és Hüllőhatározó mellett ez a harmadik olyan könnyen kezelhető telefonos alkalmazás, amely segíti a természetjárókat.



Mint írják, az alkalmazás azoknak készült, akik kezdő természetjáróként egy állandóan kéznél lévő határozó segítségével még egyszerűbben szeretnék megtudni, hogy milyen állatot láttak erdőn, mezőn.



Az okostelefonos alkalmazás lényege, hogy az állat alakjának, színének és élőhelyének megadását követően kiválasztja a lehetséges fajokat, de már egyetlen szűrési feltétellel is működik.



Az egyes fajok adatlapján a határozást Zsoldos Márton festő színes grafikái, rövid fajleírás és egyes fajoknál a fajra jellemző lábnyom is segíti. Emellett megtalálható az emlősök tudományos és angol neve, rendszertani besorolása és természetvédelmi értéke is.



Az alkalmazás, amely Android és iOS rendszereken is fut, a határozó mellett a memóriában szereplő összes fajt bemutató lexikon és fajfelismerő játék funkcióval is rendelkezik - közölték.