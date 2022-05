Gyász

Meghalt Berki Krisztián

Berki Krisztián egyik budapesti lakásához rendőrök és mentők érkeztek, mivel ordibálások hallatszottak ki. 2022.05.06 10:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Origo információi szerint kihívták a rendőröket és a mentőket Berki Krisztián IX. kerületi lakásához, ahonnan már napok óta vitatkozás hangja szűrődött ki. Mint megtudták, nem ez volt az első eset, hogy emiatt mentek ki a hatóságok. A nyomozás érdekében lezárták a környéket, illetve a lépcsőházat is, ahova csak azok mehetnek be, akik ott laknak.



A lap közölte, hogy legalább négy rendőrautó és egy mentőautó érkezett a helyszínre, sőt tudósítójuk látni vélte Berki feleségét, Mazsit az egyik mentőnél, illetve a celeb korábbi párját, Hódi Pamelát a közös gyermekükkel. A rendőrautók még jelenleg is ott vannak, így tart a lezárás is. A rendőrség a Blikknek megerősítette, meghalt Berki Krisztián.



Berki Krisztián 1980. július 1-jén született Tatabányán. 2004 és 2005 között volt a Ferencváros labdarúgója, de tétmeccsen nem lépett pályára a klubban. 25 évesen sérülés miatt abbahagyta a profi futballt. 2007-ben lett az FTC vezérigazgatója, 2010 júniusában lemondással távozott - írja a 24.hu.



Később a médiában robbant be a köztudatba. Szerepelt kétszer is az Édes Életben, a Hal a tortánban, A nagy duettben és az Ázsia Expresszben is. Az Éden Hotel és a FEM3 Café műsorvezetője is volt.



2019-ben indult az önkormányzati választáson Budapest főpolgármesteri posztjáért. Mindössze 4047 szavazatot kapott.



Lánya, Berki Natasa Zselyke 2013. október 29-én született. Élettársa és gyermeke édesanyja Hódi Pamela volt, akivel 2018-ban szakadt meg a kapcsolata. Felesége 2019-től Berki Renáta volt, akitől 2021. novemberében született második leánya, Berki Emma Katerina.