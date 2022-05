Honvédelem

A honvédség tűzszerészeinél is "megkezdődött a tavaszi szezon"

A Magyar Honvédség tűzszerészeinél is "megkezdődött a tavaszi szezon": csak áprilisban több mint 2 tonnányi világháborús robbanóeszközt "kezeltek" a katonák.



A Magyar Honvédség tűzszerész ezrede csütörtökön a Facebook-oldalán azt közölte: idén már több mint 700 rendőrségi bejelentés érkezett alakulatuk tűzszerész ügyeletére feltételezett robbanótestek miatt.



Az áprilisi tűzszerészi mentesítések közül kiemelték a többi között azt az esetet, amikor Budapesten, egy VIII. kerületi épület felújítása során, egy családi ház gyerekszobájának padlója alatt bukkantak rá egy második világháborús bombára a munkások.



Jelentős mennyiségű - szintén világháborús eredetű - robbanóeszközt találtak egy kállói családi ház hátsó kertjében folyó építkezésen is az ott dolgozó munkások.



Tökölön mezőgazdasági munkák során bukkantak veszélyes, második világháborús emlékekre. Ugyancsak földmunkák során Székesfehérvár külterületén is találtak robbanótesteket az elmúlt hónapban. Celldömölkön a horgásztó rekonstrukciós munkálatai során kerültek elő robbanóeszközök.



Csak áprilisban 242 alkalommal riasztották a tűzszerészeket különböző típusú robbanóeszközökhöz, ebből 32 esetben azonnali intézkedésre volt szükség. Ezek során 922, többségében második világháborús eredetű katonai robbanótestet és csaknem kilogrammnyi lőszert kezeltek a honvédség tűzszerészei - írták.