Koronavírus-járvány

NNK: nincs korlátozva a betegekkel való személyes találkozás az alapellátásban

A háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásban a koronavírus-járvány első hulláma során elrendelt korlátozó intézkedéseket az emberi erőforrások minisztere már két éve, 2020. május 4-étől visszavonta, így az alapellátásban semmilyen, a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást érintő intézkedés nincs hatályban - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedden.



Az NNK honlapján azt írták: az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet az alapellátásban (is) az erre vonatkozó jogszabályok és a szakmai szabályok betartásával kell végezni. Ennek megfelelően egyebek mellett biztosítani kell a személyes találkozást és a betegvizsgálat lehetőségét a betegek részére, ami vonatkozik a koronavírus-gyanús betegekre is. Ha a beteg állapota indokolja, a háziorvos az otthonában keresi fel őt - tették hozzá.



A védőoltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, de kérhető a háziorvostól is - jelezték. A védőoltások (Covid-19, influenza) beadására tekintettel feltétlenül szükséges a háziorvosok helyszíni jelenlétének biztosítása a rendelőintézetekben - közölték.