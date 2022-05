Irtják már a vérszívókat

A Tisza déli szakaszán folytatódik a biológiai szúnyogirtás

Csongrád-Csanád megyében, a Tisza Szentes-Mindszent-Algyő szakaszán folytatódik a héten a szúnyoglárvák irtása - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-t.



Mukics Dániel közleményében emlékeztetett: az elmúlt héten a Tisza-tónál és a Tisza szolnoki szakaszán folytattak biológiai szúnyoggyérítést.



A szúnyoglárvák több víztípusban képesek kifejlődni, például a folyók árterében visszamaradó vízben és a sok szerves anyagot tartalmazó holtágakban - írta a szóvivő.



Hozzátette: a hatékony munkavégzést az ártéri erdőterületeken nehezíti a fák zárt lombozata, amelyen a folyékony permetezőszer jelentős része fennakad. Ezeken a területeken repülőről granulátumot szórnak ki, amelyet át lehet juttatni a lombozaton, így a tavasz végi, nyári időszakban is megfelelő hatékonysággal lehet vele védekezni.



Közölte: a tervezett kezelések a Tisza ártéri erdeit érintik, ezért ott a biológiai készítményt granulátum formában juttatják ki.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák nemcsak a tavak és folyók mentén fejlődnek, hanem bármilyen vízben - tette hozzá, felhívva a figyelmet arra, hogy ezért is fontos a ház körüli tenyészőhelyek megszüntetése.



Célszerű a vízgyűjtőként szolgáló kerti edényekből, virágcserepekből kiönteni az esővizet, az esővízgyűjtő hordókat pedig szúnyoghálóval lefedni. Érdemes továbbá a ház körül található vízelvezető árkokat rendben tartani, hiszen ha nem áll meg benne az esővíz, szúnyogok sem fejlődnek ki benne, sőt a felhőszakadás utáni villámárvíz kialakulásának is kisebb az esélye - írta a szóvivő.