Környezetvédelem

ITM: elkezdődött a TeSzedd! országos hulladékgyűjtő akció

Idén már tizedik alkalommal valósul meg Magyarország legnagyobb és egyre népszerűbb hulladékgyűjtő eseménye, a TeSzedd! Az akció keretében május 2-tól 8-ig több mint 1000 találkozási ponton gyűjtik az elhagyott hulladékot az önkéntesek - jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára a tárca hétfői közleménye szerint.



A kormány kiemelt célja az illegális hulladékkal szennyezett területek felszámolása a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltak szerint, hiszen mindannyian tiszta környezetet, tisztább országot szeretnénk.



Steiner Attila a közleményben hangsúlyozta, hogy a TeSzedd! a környezettudatos gondolkodást, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés elterjedésének erősítését, és az erre irányuló széles körű társadalmi szemléletformálást is népszerűsíti.



A hulladék elszállításáról és a gyűjtéshez szükséges eszközökről (kesztyűk, zsákok, kötözők) idén is az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondoskodik. Az összegyűjtött hulladékot a helyileg illetékes közszolgáltatók fogják elszállítani hasznosítás és ártalmatlanítás céljából.



Az akcióról további információk a szelektalok.hu-n találhatók - olvasható az ITM közleményében.