Természetvédelem

Fecskebölcsőket helyezett ki a MÁV több megállójában a Dunakanyarban

A Zöld Dunakanyar Program keretében 80 fecskebölcsőt kapott a MÁV a Zöld Dunakanyar Alapítványtól, a műfészkek csaknem a felét már fel is szerelték négy megállóban - közölte a vasúttársaság vasárnap honlapján.



Hangsúlyozták: a MÁV-nak fontos a természeti értékek megőrzése, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve már tavaly az ország számos vasútállomásán helyeztek ki fecskebölcsőket.



Ezekkel a kerámiából készült műfészkekkel a céljuk az, hogy alkalmas helyeket biztosítsanak a felújított állomásokon is a fecskéknek a fészkelésre.



A Zöld Dunakanyar Alapítványtól kapott fecskebölcsők közül a héten négy helyszínen 38-at szereltek fel: Nagymaros-Visegrádon 16, Kismaroson és Nagymaroson 6-6, Verőcén pedig 10 várja a madarakat.



A fecskebölcsők alá deszkákat is rögzítenek, hogy az állomás környezete is tisztán tartható legyen.



Tavaly a MÁV a Szeged-Békéscsaba vasútvonal mentén kilenc, a dél-dunántúli térségben tíz állomáson helyezett el 180-180 fecskebölcsőt. Idén újabb tíz dél-dunántúli helyszínre szeretnének kirakni még 160 darabot - jelezték.