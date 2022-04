EU

Karácsony: az önkormányzatok forrásoktól eshetnek el a jogállami mechanizmus miatt

Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság jogos és súlyos kritikákat fogalmaz meg Magyarországgal szemben, önkormányzati vezetőként az az érdekük, hogy Magyarország hozzájusson ezekhez a forrásokhoz.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének aggodalmát hangsúlyozta a szervezet alelnöke, Budapest főpolgármestere pénteken amiatt, hogy az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított jogállami mechanizmus miatt forrásoktól eshetnek el az önkormányzatok.



Karácsony Gergely a szervezet budapesti elnökségi ülése után elmondta: a főváros és a MÖSZ által képviselt önkormányzatok mindent meg kívánnak tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb elvszerű megállapodás jöjjön létre az Európai Bizottság és a kormány között a Magyarországgal szemben indított jogállamisági eljárás lezárása érdekében.



Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság jogos és súlyos kritikákat fogalmaz meg Magyarországgal szemben, önkormányzati vezetőként az az érdekük, hogy Magyarország hozzájusson ezekhez a forrásokhoz - közölte Karácsony Gergely.



Ugyanakkor az Európai Bizottság és magyar kormány között létrejövő megállapodásnak része kell, hogy legyen az önkormányzati rendszer stabilitásának garantálása, az önkormányzatok és a kormány közötti partneri együttműködés biztosítása is - fűzte hozzá.



Annál is inkább érdekeltek a gyors és elvszerű megállapodásban, mert a magyar településeknek, különösen a jelenlegi bizonytalan helyzetben, az orosz-ukrán háború árnyékában ugyanúgy szüksége van ezekre a forrásokra, mint a teljes magyar gazdaságnak - mondta Karácsony Gergely.



A MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere arról beszélt, hogy elfogadhatatlan az iparűzési adó (ipa) eltörlése.



Az adónem megszüntetése azt jelentené, hogy ezermilliárd forintnyi forrás tűnne el a magyar önkormányzatok költségvetéséből, ez pedig közvetlenül veszélyeztetné a közszolgálatok fenntartását, vagyis az emberek létbiztonságát - közölte Gémesi György.



Az elnök felidézte, hogy az elmúlt időszakban Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere és Schmidt Jenő, Tab fideszes polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke is az adónem eltörlését javasolta.



Közlése szerint az ipa 90 százalékát működési költségekre fordítják az önkormányzatok, ez pedig más csatornákon keresztül, normatív alapon nem pótolható.



Arról is szólt: pluszforrásokat kérnek a kormányzattól az infláció miatt megnövekedett kiadásaik kompenzálására is, ennek érdekében levelet írnak Orbán Viktor miniszterelnöknek, Pintér Sándor belügyminiszternek és Gulyás Gergelynek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek.



Példaként említette az energiaárak, az építőanyagok és az élelmiszerek árának jelentős emelkedését.



Utóbbi miatt például 30 százalékkal emelkedtek a közétkeztetés költségei - tette hozzá Gémesi György.