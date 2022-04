Fejlesztés

Átadták a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház új diagnosztikai épületét

Átadták a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet új diagnosztikai épületét pénteken. A 770 millió forintos beruházás átadásán Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, hogy a főváros és a központi régió egészségügyi fejlesztéseiért létrehozott Egészséges Budapest Program (EBP) 700 milliárd forintos keretéből már eddig is jelentős fejlesztések valósultak meg a kórházban 1,7 milliárd forint értékben.



Hozzátette: a most átadott épület és a benne helyet kapó nagyértékű képalkotó berendezések nagyban hozzájárulnak a betegségek jobb diagnosztizálásához, a magasabb színvonalú betegellátáshoz.



Kásler Miklós megemlítette azt is, hogy egy európai uniós programnak köszönhetően - az Országos Onkológiai Intézettel közösen - a kórházban elindulhattak a robotvezérelt sebészeti beavatkozások.



A magyarországi robotsebészet bevezetését jelentős orvostörténeti lépésnek nevezte a miniszter.



Dobosi Zsolt, a kórház főigazgatója elmondta, hogy az EBP-nek köszönhetően az elmúlt években évtizedek óta várt fejlesztések indulhattak el az intézményben.



2020-ban több betegellátó osztály újult meg, a központi műtőblokkban két új műtőt alakítottak ki, valamint megépült az új mentőbejáró és átépült a kórház főbejárata - sorolta.



A robotsebészet februári indulása óta a negyven robotasszisztált urológiai műtétet végeztek az intézményben - ismertette a főigazgató.



Németh Szilárd (Fidesz) országgyűlési képviselő megköszönte a kormánynak és az egészségügyi dolgozóknak a közös munkát, amelynek eredménye a mostani épületátadás.



Mint mondta, a kórházvezetés mindig is a jobb betegellátásra törekedett, és "ha van kormányzati akarat és van hozzá pénz, akkor minden fejlesztés megvalósítható".



Németh Szilárd szerint ezt a kormányzati akaratot tükrözi az EBP-re szánt 700 milliárd forint.



A politikus úgy fogalmazott, az egészségügy "lelkét" adó orvosok, szakdolgozók helyzetéről is "el kell kezdeni gondolkodni", amihez "nem biztos, hogy pénzre van szükség, hanem inkább újabb szervezési formák megvalósítására".



Földesi Gyula (Fidesz) országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az évente 40 ezer járó- és 660 ezer fekvőbeteget ellátó kórház új diagnosztikai tömbjének elkészülte "igazi csapatmunka", ami az intézmény jelenlegi és korábbi vezetésének együtt gondolkodását jelzi.



A képviselő úgy fogalmazott, a fejlesztéseknek tovább kell folytatódniuk, a tervek között szerepel egy műtéti diagnosztikai központ létrehozása.



Az Egészséges Budapest Program jó program, "amit a baloldal szeret magának kisajátítani", de ezt a forrást a magyar kormány adja - szögezte le a képviselő.