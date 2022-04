Önkormányzat

Karácsony: közvetlen uniós támogatásokat kap Budapest zöldfejlesztésekre

Az Európai Bizottság száz európai várost választott ki az általa indított klímasemleges és okos városok programjába, amelybe három magyar város került be. 2022.04.29 10:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Bizottság kiemelten fogja támogatni Budapestet a 2030-as klímacél elérésének érdekében - közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán.



Azt írta, a bizottság száz európai várost választott ki az általa indított klímasemleges és okos városok programjába, amelybe három magyar város került be: Miskolc, Pécs és Budapest. A misszió lényege, hogy kísérleti és innovációs központokká tegyék ezeket a városokat, amelyek jó példáit és gyakorlatait valamennyi európai város átveheti, hogy legkésőbb 2050-ig minden város klímasemleges legyen az Európai Unióban.



A főpolgármester úgy fogalmazott, az összességében 360 millió euróból megvalósuló program nem felülről irányított, nem "Brüsszelből" fogják megmondani, hogy mit csináljanak Budapesten a klímasemlegesség elérése érdekében.



Karácsony Gergely közölte, ki kell dolgozniuk egy klímavárosi szerződést, amelynek az összes városi ágazatra lebontva tartalmaznia kell egy átfogó koncepciót az éghajlat-semlegesség elérésére.



"Ezzel Miskolc és Pécs mellett Budapest, Magyarország fővárosa egy óriási lehetőséget kapott, amellyel élnünk kell. Mi mindent meg is fogunk tenni, de kérjük a magyar kormány támogatását, együttműködését is, mert csak közösen sikerülhet" - zárta bejegyzését a főpolgármester.