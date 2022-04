Természet

Újra trópusi lepkék várják a látogatókat szegedi egyetemi füvészkertben

Újra megnyitja kapuit vasárnap a Szegedi Tudományegyetem arborétumának lepkekertje, ahol az állatvilág repülő virágai, trópusi pillangók figyelhetők meg karnyújtásnyi távolságból - tájékoztatta Németh Anikó igazgató pénteken az MTI-t.



A szakember elmondta, a bábok a hét közepén érkeztek meg Costa Ricából, néhány lepke már ki is kelt és röpköd.



A hétvégén a repülő lepkék száma még nem fogja elérni a teljes létszámot, a látogatóknak azonban lehetőségük nyílik arra, hogy közelről megfigyeljék a bábokból való kibújás folyamatát - közölte az igazgató.



Vasárnaptól a kert trópusi páfrány- és orchideagyűjtemény is látogatható.



A füvészkert munkatársai a trópusi esőerdőt idéző környezetet varázsoltak az egyik fóliasátor alá: hogy ideálisak legyenek a körülmények a lepkék számára, a helyiségben magas - 70 százalékos - a páratartalom és 30-35 fok közötti a hőmérséklet.



A vendégeknek nem mindennapi élményt jelent a Dél-Amerika trópusain honos pillangók megfigyelése, fotózása. A sétautat bejárva csúcsidőben csaknem húsz lepkefaj, 250-300 színpompás, trópusi képviselőjével találkozhatnak az érdeklődők. Nagy részük különösen napsütéses időben aktív, ilyenkor a növények között cikáznak, borongósabb időben pedig összecsukott szárnyakkal megpihennek a növények levelein, ágain.



A helyszínen a füvészkert munkatársai rövid szakvezetést biztosítanak, és információs táblák is segítik a különleges rovarok megismerését.