Deli Andor: az Európai Bizottság eljárása Magyarországgal szemben a nyomásgyakorlásról és a büntetésről szól

Az Európai Bizottság a jogállamisági feltételrendszer keretében szerdán indított eljárásával az április 3-án nagytöbbséggel megválasztott magyar kormányt akarja nyomás alá helyezni, valamint látványosan meg akarja büntetni azokat, akik még mernek Európában konzervatív nemzetben gondolkodni - jelentette ki Deli Andor, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője Brüsszelben csütörtökön.



Az Európai Bizottság szerdán felhatalmazta Johannes Hahn költségvetésért és az igazgatásért felelős uniós biztost, hogy írásbeli értesítést küldjön Magyarországnak a jogállamisághoz kötődő mechanizmus elindításáról. Hahn Twitter-üzenetben közölte: az Európai Bizottság el is küldte "első értesítését" az általános feltételességi mechanizmus rendelete alapján Magyarországnak.



Deli Andor, az Európai Parlamentben magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: az eljárás indítását nehéz megérteni, jogilag és gyakorlati szempontból is különös, ugyanis az uniós intézmények olyan pénzek elvételéről beszélnek, amelyeket még nem kapott meg Magyarország. Így van ez a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő alap forrásaival és az új többéves költségvetés programjaival is - emlékeztett.



Az uniós bizottság eljárásának megindítását követően csütörtökön, zárt ajtók mögött, a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazásáról tartott együttes ülést az Európai Parlamentben az EP gazdasági és monetáris bizottsága és a költségvetésért felelős bizottsága az Európai Bizottság képviselőjének részvételével.



Az ülésen részt vett Deli Andor, aki a megbeszélésen elmondott felszólalásában - az MTI-hez eljutatott közlemény szerint - hangsúlyozta: az eljárás okai között van, hogy a háborús és gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben is vannak olyanok, akik szándékosan szeretnék gyengíteni Európa egységét és erejét. Az Európai Unió csak olyan erős tud lenni, amilyen erősek a tagállamai - mondta. Magyarország gyengítése egyúttal egész Európa szándékos gyengítését is jelenti - jelentette ki.



A Magyarországnak még ki nem fizetett uniós források megvonásával kapcsolatban Deli Andor kiemelte: "mindez az egész eljárás abszurditását mutatja". Ennek ellenére a magyar kormány nyitott marad a további tárgyalásokra, hogy megoldásokat találjon a felvetett aggályokra - közölte. "Magyarország azonban két ponton soha nem fog engedni: kimaradunk a háborúból és megvédjük gyermekeinket" - tette hozzá a fideszes képviselő.