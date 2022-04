Önkormányzat

Márki-Zay Hódmezővásárhely MSZP-s alpolgármesterének leváltását javasolta

Márki-Zay Péter polgármester (MMM-Tiszta Vásárhelyért Egyesület) csütörtökön javaslatot tett Hódmezővásárhely MSZP-s főállású alpolgármestere, Kis Andrea leváltására, az indítványt azonban nem támogatta a közgyűlés minősített többsége. A polgármester a napirendi pontok tárgyalását követően bejelentette, elvonja az alpolgármester feladatköreit.



Márki-Zay Péter a képviselőknek a helyszínen kiosztott indítványban zárt tárgyalására tett javaslatot, Kis Andrea azonban kérte, hogy miként megválasztásáról, leváltásról is nyílt ülésen döntsenek. A szocialista politikus a javaslathoz csupán annyit fűzött hozzá, Márki-Zay Péter másképp képzeli az önkormányzat működését, ezért nem kíván a továbbiakban együtt dolgozni vele.



Cseri Tamás (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott, a városvezetés "egymás közti leszámolásában" nem kívánnak részt venni. A Fidesz-KDNP képviselői ezért kivonultak a napirend tárgyalásáról, és a titkos szavazáson sem vettek részt.



A minősített többséget igénylő indítványt a nyolc képviselő helyett csak hét támogatta, hárman nemmel szavaztak.



Márki-Zay Péter a közgyűlés végén a napirendi pontok tárgyalását követően bejelentette, polgármesterként elvonja Kis Andrea feladatköreit.



A képviselők az ülésen tárgyaltak a polgármester és az alpolgármesterek - így Kis Andrea - tiszteletdíjának emeléséről is. Márki-Zay Péter azonban bejelentette, a feladatkörök elvonása miatt - az önkormányzati törvénynek megfelelően - a szocialista alpolgármester tiszteletdíja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára csökken. Ez a polgármesteri tiszteletdíj 15 százaléka.



Márki-Zay Péter közölte azt is, péntekre rendkívüli közgyűlést hív össze, ahol a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását tárgyalják.



Cseri Tamás a bejelentést követően újságíróknak úgy fogalmazott, kicsinyes, ostoba és alantas politikai bosszút áll Márki-Zay Péter, méltatlan módon leszámol az egyik olyan szövetségesével, akinek annak idején az első polgármesteri megválasztását köszönheti. Kis Andreának komoly szerepe volt abban, hogy 2018-ban Márki-Zay Péter mögött felsorakozzon valamennyi helyi ellenzéki párt. "A polgármester a politikai bölcsőjét ringató kézbe harap" - mondta a képviselő.