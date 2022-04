Jog

Megindult a jogállamisági mechanizmus Magyarország ellen

Megindította Magyarországgal szemben a jogállamisági mechanizmust az Európai Bizottság.



A hírt hivatalosan Margaritisz Szhínasz alelnök jelentette be, miután az Európai Bizottság biztosi kollégiuma, vagyis valamennyi biztos elfogadta a javaslatot. A döntésről a mai nap folyamán tájékoztatják a magyar kormányt is. A mechanizmus az uniós pénzek védelmét szolgálja, egy újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen szerdán délelőtt a következő problémás területeket nevezték meg: a közbeszerzések, az európai költségvetések végrehajtása, az auditok, a monitoring, az elszámolási eljárás, a transzparencia, a csalások megelőzése, a korrupció.



Az is elhangzott, hogy ezek a gondok már több mint tíz éve léteznek Magyarországgal kapcsolatban, és mindeddig a magyar kormány nem nyújtott megnyugtató megoldást, az Európai Bizottság azonban most már rendelkezik megfelelő eszközzel.



Azt azonban nem lehet tudni, hogy konkrétan milyen ügyeket kifogásol az Európai Bizottság, egy bizottsági tisztségviselő arra utalt, hogy a mezőgazdasági források felhasználása mindenképpen ebbe a körbe esik. A brüsszeli testület azt reméli, hogy elindul a magyar hatóságokkal egy olyan párbeszéd, amelynek eredményeként nem lesz szükség "pénzügyi korrekció" alkalmazására.



Az eljárás 5-9 hónapot vehet igénybe, amelynek végén a tagállamok tanácsa elfogadja az Európai Bizottság javaslatát a pénzügyi intézkedésekről, ezeknek a jogsértésekkel arányban kell állniuk. A tagállamok csak minősített többséggel térhetnek el az Európai Bizottság előterjesztéséről.



Ezt követően a magyar kormány megtámadhatja az Európai Törvényszék előtt ezt a határozatot, amelynek végső állomása egy esetleges fellebbezés során az Európai Bíróság lehet. Ez azonban nem jelent feltétlenül halasztó hatályt a pénzek elvonására. Ezt ugyan kérheti a tagállam, de erről a Törvényszék dönt.



Fontos szabály, hogy a végső felhasználók érdekeit védeni kell, vagyis a forrásokat el kell hozzájuk juttatni. Ez azonban már nem Brüsszel dolga, hanem a tagállamnak saját költségvetésből kell ezt fedeznie. Az Európai Bizottság azonban ellenőrzi, hogy ennek az előírásnak megfelel-e a tagállam.