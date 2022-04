Pártok

A kilakoltatási moratórium meghosszabbítását sürgeti a Mi Hazánk

Egyes szakmai civil szervezetek azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a visszafizetés kilátástalansága miatt önként kiköltözőkkel együtt akár 38 ezer adós is elvesztheti idén az otthonát. 2022.04.25 12:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A banki szerződések miatt indult kilakoltatások leállítását és a moratórium meghosszabbítását követeli a Mi Hazánk Mozgalom, mivel szerintük e nélkül több ezer adós veszítheti el az otthonát.



Fiszter Zsuzsanna, a párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa hétfői budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt: a veszélyhelyzettel együtt a kilakoltatási moratórium is megszűnik, így június elsejétől adósok tömegei veszíthetik el az otthonukat.



Hozzátette: korábban évi 3-4 ezer kilakoltatás történt átlagosan, de ha a kormány nem intézkedik, akkor az idén akár az 5-6 ezres csúcs is megdőlhet.



Megemlítette, egyes szakmai civil szervezetek azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a visszafizetés kilátástalansága miatt önként kiköltözőkkel együtt akár 38 ezer adós is elvesztheti idén az otthonát.



Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta: pártja továbbra is elkötelezett abban, hogy "megálljt parancsoljon a héja követeléskezelőknek, a népnyúzó végrehajtóknak vagy a kizsákmányoló bankoknak".



Végre álljon a kormány az emberek oldalára, és ne a kizsákmányoló bankokat, végrehajtókat támogassa! - sürgette a Mi Hazánk politikusa.



Elmondta: addig tartanák fenn az általuk sürgetett intézkedést, amíg nem születik átfogó megoldás a "devizahitel-csalás" áldozatainak kártalanítására az érintett bankokra kivetett adóból.