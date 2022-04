Oktatás

Sokszínű kémia néven ingyenes, online kémiaérettségi előkészítő indult

A tananyag kidolgozásában a Budapesti Műszaki Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem oktatói vettek részt. 2022.04.21 21:30 MTI

Sokszínű kémia néven ingyenes, online előkészítő segíti az érettségi előtt álló diákokat, a tananyag kidolgozásában a Budapesti Műszaki Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem oktatói vettek részt.



Az online előkészítőt kezdeményező Egis Gyógyszergyár Zrt. az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: a www.sokszinukemia.hu címen regisztráció nélkül érhetők el a négy nagy egyetem oktatóinak 20-30 perces videóelőadásai, amelyek valamennyi emelt szintű kémiaérettségi-témakört felölelik, valamint a számolási példák megoldásához is támpontokkal szolgálnak.



A közleményben kitértek arra is, hogy a közoktatásban egyre kevesebb a természettudományos tárgyakat tanító tanár, a kémiatanár-hiány pedig országos méretű, ezért a készítők remélik, hogy a kezdeményezéssel hozzájárulhatnak a közeljövőben érettségizők sikeres vizsgájához, hosszútávon pedig a vegyész-, vegyészmérnök-, valamint az orvosi, gyógyszerészi pályát választók számának növekedéséhez is.