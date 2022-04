Ukrajnai háború

Bakondi: a magyar-ukrán határ mindkét oldalán gondoskodni kell a menekültekről

Már meghaladta a 40 milliárd forintot az az összeg, amelyet a magyar állam részben az országba érkező ukrajnai menekültek segítésére, részben pedig a határ túloldalán élők támogatására fordított. 2022.04.20 19:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar kormány fontos feladatának tekinti, hogy ne csak a magyar-ukrán határt átlépő, hanem a Kárpátalján élő vagy oda érkező menekülteknek is segítséget nyújtson - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szerdán.



Bakondi György elmondta: már meghaladta a 40 milliárd forintot az az összeg, amelyet a magyar állam részben az országba érkező ukrajnai menekültek segítésére, részben pedig a határ túloldalán élők támogatására fordított.



Hozzátette: emellett a déli határ védelme 2015 óta 600 milliárd forintba került Magyarországnak.



Ehhez - az Európai Unió és az európai polgárok érdekeit szolgáló - erőfeszítéshez az uniós hozzájárulás mértéke a két százalékot érte el - jelezte a belbiztonsági főtanácsadó, kevesellve az uniós támogatások arányát.



Bakondi György arról is beszélt, hogy várakozásai szerint a nyári időszakra tovább erősödik majd a migrációs nyomás.



Ezért a határőrizeti rendszert, a rendőri, katonai jelenlétet és a jogi szabályozást -, amelyet eddig is alkalmazott Magyarország, a magyar emberek biztonságáért fenn kell tartani - mondta.