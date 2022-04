Energia

Szijjártó: újabb fűtőelem-szállítmány érkezett, továbbra is garantált a paksi atomerőmű működése

A kormány számára Magyarország biztonságának garantálása a legfőbb feladat, ennek pedig több aspektusa van, ilyen az energiaellátás is. 2022.04.20 10:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb, nukleáris fűtőelemeket szállító repülőgép érkezett Oroszországból, így a következő időszakban is garantált a paksi atomerőmű működése - közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés előtt.



A tárcavezető arról számolt be, hogy a tanácskozáson az egyik legfontosabb napirendi pont az ukrajnai háború lesz. Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a kormány számára Magyarország biztonságának garantálása a legfőbb feladat, ennek pedig több aspektusa van, ilyen az energiaellátás is.



Aláhúzta: a magyar energia összetételben a nukleáris energia fontos szerepet tölt be, hiszen a paksi reaktorok összteljesítménye 2000 megawatt és hazánk ebből fedezi teljes áramfelhasználásának harmadát. Mindehhez azonban nukleáris fűtőelemekre van szükség.



"Stratégiai, nemzetbiztonsági fontossága van, hogy megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre álljon a nukleáris fűtőanyag" - fogalmazott.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy a szomszédban zajló háború miatt a hagyományos vasúti szállítás ellehetetlenült, így alternatív útvonalként a szállítmány Belarusz, Lengyelország és Szlovákia légterén keresztül érkezett Magyarországra.



Leszögezte, hogy az európai uniós szankciós rendelkezések alól a nukleáris tevékenység mentességet élvez, és bár a légiközlekedésre általánosságban érvényesek a korlátozások, ez a járat a kivételek közé tartozott.



A miniszter mindazonáltal hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátásának biztonsága szélesebb kérdés a paksi atomerőmű működésénél. "Mi azon leszünk, hogy a magyar energiaellátás biztonsága semmilyen más szegmensben se sérüljön az elkövetkező időszakban, dacára minden nyomásgyakorlásnak" - mondta.