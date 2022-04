Befagyasztás

Árstopos magyar lisztet akcióztak le Hollandiában, nálunk meg rekordokat dönt a kenyér ára

Lapinformációk szerint Magyarországról exportált búzafinomlisztet árulnak Hollandiában, 4 kilogrammos kiszerelésben kilónként 2 euróért.



Hogy lehet olcsóbb 1000 kilométerrel odébb a magyar liszt?

Valószínűleg a kisebb holland áfa miatt, ugyanis ott kétféle áfakulcs van (általános 21, és kedvezményes 9 százalék), míg az EU-ban Magyarországon a legmagasabb az áfa mértéke (27 százalék). A Magyar Pékszövetség évek óta küzd azért, hogy a kenyeret végre alapvető élelmiszernek ismerjék el, és a forgalmi adóját is mérsékeljék.



Egyáltalán hogyan kerül Hollandiába a magyar liszt, amikor gabona exportstop is van?

Úgy, hogy a liszt nem gabona, csak abból készül. A kormány korábban már betiltotta a gabona exportját, a hazai ellátás biztonsága érdekében, hogy legyen alapanyag a liszthez, kenyérhez.



Mindeközben rohamtempóban nő a magyar gabona és malomipari termékkör belföldi átadási ára, utóbbié már 85 százaléknál tart.

Itthon közben a kenyér bolti ára márciusban 28 százalékkal drágult az egy évvel korábbihoz képest. A KSH legfrissebb adatai szerint egy kilogramm liszt átlagára 212 forint volt márciusban. Bő három éve, 2018 végén ez még 150 forint alatt volt. Mostanra 18 százalékos (ez gyakorlatilag a 2021. március és október közti drágulás, hiszen októbertől árstop van lisztből) a lisztár-emelkedés.



Az árak befagyasztása nélkül legalább a kétszeresére kalkulálható a drágulás üteme.



Vészes jel, hogy a gabonafélék mezőgazdasági termelői ára januárban-februárban 44 százalékkal nőtt. A legrémisztőbb, hogy a malomipari termékek hazai gyártásában a belföldi értékesítés árindexe 85 százalékkal emelkedett. Csaknem kétszeresére az előző évinek.



Az agrárium árait döntő részben a nemzetközi piacok hatásai mozgatják, és a gyenge forint is rátesz minderre egy lapáttal, tehát amit lehet, nagyon is érdemes exportálni. Ráadásul még további árnyomás is előrevetíthető az ukrán helyzet miatt is.



Nagyon nehéz lesz az árstopból akár kiszállni, akár fenntartani.



A vásárló pedig kapkodhatja a fejét, mit csináljon majd, hiszen akár ezért, akár azért, még az is előfordulhat, hogy kevés lesz a liszt a polcokon.