Választottunk

Választás 2022 - Jogerős az országgyűlési választás eredménye

Az NVB határozata ellen egy napon belül lehetett jogorvoslatot benyújtani, az egyetlen felülvizsgálati kérelmet a Kúria szombaton el is bírálta. 2022.04.16 16:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jogerőssé vált az április 3-ai országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen a Mi Hazánk Mozgalom által benyújtott egyetlen jogorvoslati kérelmet is elutasította szombaton.



Az április 3-ai választás egyéni választókerületi eredményei április 12-ére mindenhol jogerőssé váltak, a Nemzeti Választási Bizottság pedig - miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt - csütörtökön megállapította az országos listás eredményt, azaz hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak és hogy az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz.



Az NVB határozata ellen egy napon belül lehetett jogorvoslatot benyújtani, az egyetlen felülvizsgálati kérelmet a Kúria szombaton el is bírálta.



A Mi Hazánk Mozgalom azt kérte felülvizsgálati kérelmében, hogy a bíróság változtassa meg az NVB határozatát, és rendelje el a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélszavazatainak újraszámolását. Arra hivatkozott, a levélszavazatokat megszámoló Nemzeti Választási Irodának (NVI) nemcsak az eredménymegállapító jegyzőkönyvek, hanem a rendelkezésére álló összes adat nyilvánosságát biztosítania kell, legalább napi frissítéssel.

Arra is hivatkozott a párt, hogy az NVI megakadályozta a levélszavazatok ellenőrzése során felvett napi jegyzőkönyvek és nyilatkozatok megismerhetőségét és ez oda vezetett, hogy adatok hiányában a párt NVB-be delegált tagja nem tudta kétséget kizáró módon eldönteni, hogy a sérült borítékban érkezett, a posta által átcsomagolt levélszavazatok sérülése milyen mértékű, azok érvényesek-e.



A Kúria szerint a felülvizsgálati kérelem nem alapos, az országos listás szavazás eredménye a már jogerőre emelkedett részeredmények összegzése, ezért annak egyes részelemei önmagukban már nem vitathatóak, kizárólag a szavazatszámok összesítése vagy a mandátumok kiosztása során vétett jogsértés alapján támadható.



A Kúria felhívta a figyelmet arra: a párt felülvizsgálati kérelmében az NVB-határozat megváltoztatását kérte azzal, hogy a Kúria az NVI-t kötelezze a szavazatok számlálásával és a választási eredményt megalapozó adatok nyilvánosságra hozásával kapcsolatos kötelezettsége teljesítésére. A felülvizsgálati kérelem indokaként megjelöltekre - az NVI eljárásnak jogsértő volta - azonban a választási eljárási törvény önálló jogorvoslati eszközt tartalmaz, amit kérelmező nem merített ki - tette hozzá a Kúria.



A bíróság hangsúlyozta: az országgyűlési képviselők 2022. évi választásához kapcsolódó országos listás eredmény megállapítása során az NVI és az NVB eljárása és az elkülönült jogorvoslati eszközök nem moshatók össze. Emiatt a Kúria nem is vizsgálhatta az NVI tevékenységére vonatkozó kérelmezői előadás megalapozottságát.



A bírság ezek alapján az NVB határozatát helybenhagyta. A Kúria döntése jogerős.



Az NVB országos listás eredményt megállapító határozata tehát jogerőre emelkedett. Ez egyben azt is jelenti, hogy az eredménymegállapításhoz kapcsolódó valamennyi döntés jogerőssé vált, azaz kialakult a választás jogerős végeredménye.