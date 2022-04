Fővárosi Közgyűlés

Drágább lesz taxival utazni Budapesten májustól

Május 9-étől emelkednek a fővárosban a taxis tarifák: az alapdíj 700-ról 1000 forintra, a kilométerdíj 300-ról 400-ra, a percdíj pedig 75 forintról 100 forintra nő - döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.



A taxirendelet módosítását egyhangúlag fogadta el a testület. Az elfogadott javaslatban azt írták, hogy a 33 százalékos emelést a legutóbbi díjmegállapítások óta bekövetkezett, eddig is jelentős üzemanyagár-emelkedés, valamint a megnövekedett infláció és a minimálbér emelkedése együttesen indokolja.



Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes közölte: a tarifaemelés a taxis szervezetek által kezdeményezett egyeztetéseken elért kompromisszumos megoldást tükrözi.



A rendeletmódosításban szerepel a kártyás fizetés megkönnyítése, a taxisok ellenőrzésének szigorítása, valamint az utasfelvételi lehetőségek jogszabályi bővítése.



Soproni Tamás, a Momemtum fővárosi frakciójának vezetője, VI. kerületi polgármester a vitában elmondta: szerintük szükség van a taxiszolgáltatás strukturális átalakítására, ennek része lenne a hatósági ár helyett az ársapka bevezetése, amely megteremti az árverseny lehetőségét.



Mivel a hatósági ár nem tudta "letörni" a taxishiénákat, indokolt lenne a független szolgáltatók "beterelése" az ellenőrizhetőbb, számonkérhetőbb taxisszövetkezetekbe.



Azt is javasolta, hogy a taxikat tegyék elérhetővé a BudapestGO applikációban, megkönnyítve ezzel a szolgáltatófüggetlen taxirendelést.



A képviselők az ülésen döntöttek arról, hogy mintegy 70 épületet, épületegyüttest helyeznek fővárosi helyi védelem alá. Határozat született arról is, hogy a XI. kerületben a Villányi út, Tas vezér utca, Edömér utca, Kosztolányi Dezső tér, Frankfurt sétány és Placid atya park által határolt terület a jövőben Törőcsik Mari park lesz.



A közgyűlés úgy döntött, hogy Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára a Színházi Dramaturgok Céhe közreműködésével a Budapesti Művelődési Központ nyílt, jeligés drámapályázatot ír ki. Pályázni június 1-jéig olyan művekkel lehet, amelyek összefüggést mutatnak Budapesttel, akár mint helyszínnel, akár mint kulturális, történeti vagy identitásbeli kötődések és hagyományok hordozójával. Az első helyezett ötmillió forintos pénzdíjban részesül.



Budapest 2025-ig szóló köztéri művészeti koncepcióját a testület 17 igennel, 9 nem szavazat ellenében és egy tartózkodás mellett fogadta el. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy a javaslat a koordinációt szolgálja és azt, hogy gátat lehessen szabni a "vizuális környezetszennyezésnek". Több kormánypárti polgármester az előterjesztés visszavonását kezdeményezte, mert szerintük az ellentétes a szubszidiaritás elvével, önkormányzati jogokat vonna el a kerületektől.

A közgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy pályázatot ír ki a hajléktalanok és szenvedélybetegek lakhatásának támogatására a közösségi költségvetésben nyertes ötlet, a "Budapest Peremén" - Rehabilitációs otthon megvalósítására. A projektre 250 millió forint áll rendelkezésre.



A képviselők 27 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadták az új - "Ne állj meg, sportolj!" elnevezésű fővárosi sportkoncepciót, amely egyik fő célként a rendszeres testmozgást és a mozgásgazdag életmód kialakítását jelöli meg.



A közgyűlés úgy döntött, emeli az idősotthonokban és a hajléktalan-ellátásban az önköltségi árat: férőhelyre vetítve az előző évhez képest az idősotthonok esetében a tervezett önköltség 15,5 százalékkal, a hajléktalanellátás férőhelyeinél 8,5 százalékkal emelkedik átlagosan az előző év tervadataihoz képest. Az önköltségi ár emelése az intézményi térítési díjakat nem érinti, azokat a koronavírus-világjárvány miatt nem lehet emelni, mindössze azt rögzíti az önkormányzat, hogy mennyivel többet költhetnek az intézmények a gondozottakra.



Az ülés kezdetén egyperces néma felállással emlékeztek a február végén elhunyt Szolnoki Andreára, aki 1994 és 2006 között egészségügyért és szociálpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes volt.