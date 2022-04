Ukrajnai háború

ORFK: több mint kilencezren érkeztek kedden Ukrajnából

A beléptetettek közül a rendőrség 1788 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 2022.04.13 10:13 MTI

Magyarországra kedden az ukrán-magyar határszakaszon 5388 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 3887-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a beléptetettek közül a rendőrség 1788 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.



Közölték azt is: az ukrajnai háború elől kedden 679 ember, köztük 303 gyerek érkezett Budapestre vonattal. A különvonatokkal Kőbánya felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokba. Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 11 ember, köztük hat gyerek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg.



A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket - olvasható a közleményben.