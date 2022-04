Honvédelem

A Magyar Honvédség parancsnokával folytatott megbeszélést a köztársasági elnök

Áder János köztársasági elnök mint a honvédség főparancsnoka hétfőn hivatalában fogadta Ruszin-Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség parancsnokát.



A mintegy másfél órán át tartó megbeszélésük után a Sándor-palota Tükör-termében Ruszin-Szendi Romulusz a sajtónak nyilatkozva elmondta: a köztársasági elnök felkérésére jelentést adott arról, hogy a magyar katonák milyen feladatokat hajtanak végre Magyarországon.



Kiemelten szólt az orosz-ukrán konfliktus miatt az ország keleti térségébe átcsoportosított erőről. Elsősorban a rendőri erőket támogatják, de közben "felkészülünk a legrosszabbra is" - fűzte hozzá az altábornagy.



Fontos célnak nevezte, hogy megnyugtassanak minden magyar embert: "ha baj történne", számíthatnak a magyar katonákra.



Hangsúlyozta: a magyar katonák továbbra is ott vannak a déli határon, továbbá számos országban teljesítenek szolgálatot, hogy a szövetségesi kötelezettségeiknek is eleget téve próbáljanak békés és biztonságos környezetet teremteni a világban.



Ruszin-Szendi Romulusz beszámolt Áder Jánosnak a jövőbeli tervekről is, köztük az orosz-ukrán háború miatt Magyarországra települő NATO-erők érkezéséről. Kérdésre válaszolva az altábornagy azt mondta: ennek még folyamatban van a tervezése.



Áder János utoljára fogadta államfőként a Magyar Honvédség parancsnokát.