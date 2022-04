Állatvédelem

A Széchenyi fürdőből mindig is a Városligeti-tóba engedték a használt medencevizet

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. minden segítséget megad a Városligeti-tóban történt tömeges halpusztulás kivizsgálásához, közlésük szerint az előzetes laborvizsgálati eredmények alapján a társaság nem hibázott.



A vállalat az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: április 6-án, szerdán 10 óra 50 perckor szereztek tudomást a Városliget Zrt.-től a Városligeti-tónál történt "sajnálatos eseményről" és haladéktalanul a közcsatornákba terelték a Széchenyi fürdőből a tó felé áramló vizet.



Közölték: az ügy szempontjából releváns időszakban a fürdőben nem történt üzemzavar. Hangsúlyozták, hogy a fürdőt a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások szerint üzemeltették.



A kommunális szennyvizet külön bekötésen keresztül vezetik közvetlenül a közcsatorna-hálózatba, míg a Városligeti-tó felé a használt medencevizet vezetik el "a megszokott gyakorlat szerint" - ismertették, kiemelve: a rendszer biztosítja, hogy a használt medencevíz soha ne keveredjen a kommunális szennyvízzel.



A társaság vezetése minden segítséget megad a halpusztulás kivizsgálásához és messzemenően együttműködik a kijelölt szervek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi hatóság osztályának és a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályának szakembereivel - írták.



Arra is kitértek, hogy külső, akkreditált laboratórium mintát vett a hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott komponensekre. Ezenkívül a BGYH saját akkreditált laboratóriuma is bekapcsolódott a vizsgálatba és több ponton - a kibocsátási helynél lévő kormányzóaknából, a Városligeti-tó befolyónál és a Robinson étteremnél mintát vett.



Közölték, hogy a külső, akkreditált labor előzetes vizsgálati eredményei szerint a hatóság által megállapított határérték felletti kibocsátás nem történt, szennyezett víz Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által nem került a tóba. Jelezték, hogy a saját laboratóriumuk előzetes eredményei és a bakteriológiai vizsgálatok is ezt támasztják alá.



A végleges laboratóriumi eredmények megérkezéséig további nyilatkozatot a BGYH nem tesz - olvasható a közleményben.