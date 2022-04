Választás 2022

Minden szavazatot megszámoltak, maradt a Fidesz-KDNP-kétharmad

Befejezték a múlt vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson leadott összes szavazat megszámolását, minden egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény. A Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd az új Országgyűlésben.



A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 87-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert, 19-ben a DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd szövetség jelöltje szerzett mandátumot.



Országos listáról a Fidesz-KDNP 48, a DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd szövetség 38, a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe.



A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egy kedvezményes mandátumhoz jutott.



A 199 fős Országgyűlésben így a Fidesz-KDNP-nek összesen 135, a DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd szövetségnek 57, a Mi Hazánknak 6, a német önkormányzatnak 1 képviselője lesz.



A múlt vasárnapi voksoláson is lehetőség volt arra, hogy az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, másik magyarországi településen vagy külképviseleten adja le voksát. Mivel ezek a választók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. A voksokat tartalmazó urnákat előbb az NVI-be szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították.



A nem Magyarország területén tartózkodó választók a 145 külképviselet egyikén adják le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat csütörtök délutánig Magyarországra szállították, és az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.

Ezután az NVI-nél valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az "utazó szavazatokat", amiket péntektől vehettek át az egyéni választókerületi választási irodák, hogy a saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték egy korábban kijelölt szavazókör voksai közé - amelyeket nem összesítettek múlt vasárnap éjjel -, és együtt számolták meg a voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.



A szavazatszámláló bizottságok ezt követően állapították meg a parlamenti választás szavazóköri eredményét, amelyet a www.valasztas.hu oldalon közzétett a Nemzeti Választási Iroda.



Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve rendelkezésre áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapítja a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét.



A múlt vasárnapi "álláshoz" képest az "utazó" szavazatok egyetlen választókerületben, a XVI. kerületi székhelyű budapesti 13-asban változtattak az élen: itt az ellenzéki összefogás jelöltjeként Vajda Zoltán megelőzte Szatmáry Kristófot, a kormánypártok jelöltjét. Így a 18 fővárosi választókerületből 17-et az ellenzéki összefogás vitt; vidéken ugyanakkor 88-ból 86 egyéni mandátum lett a Fidesz-KDNP-é.



A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő 19. napon, azaz április 22-én.