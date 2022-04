Ukrajnai háború

Orbán Viktor elítéli a bucsai tömegmészárlást, támogatja a nemzetközi vizsgálatot

A szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján is világosan fogalmazott, ez egy háború, amit az oroszok indítottak, megtámadták Ukrajnát, és ez egy agresszió. 2022.04.09 12:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor miniszterelnök természetesen elítéli a bucsai tömegmészárlást - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton.



Magyarország mindenben támogatja azt a nemzetközi vizsgálatot, melynek célja, hogy felderítse a vérengzés elkövetőit - ismertette a kormányfő álláspontját Havasi Bertalan.



A sajtófőnök emlékeztetett, Orbán Viktor szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján is világosan fogalmazott, ez egy háború, amit az oroszok indítottak, megtámadták Ukrajnát, és ez egy agresszió.



"Ez az Európai Uniónak a közös álláspontja, és Magyarország ennek az álláspontnak a részese. Az összes atrocitásról pedig azt gondolom, hogy mindegyiket ki kell vizsgálni, (...) akárhogyan is, a civileket mindenképpen meg kell védeni, a civilekkel szembeni bántalmazást a leghatározottabban el kell ítélni, és az ilyen eseteket pedig ki kell vizsgálni. Független és pártatlan vizsgálatot akarunk" - idézte fel Orbán Viktor szavait a sajtófőnök.



Jaroslaw Kaczynski, a vezető lengyel kormánypárt, a Jog is Igazságosság (PiS) elnöke pénteken egy interjúban kritizálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, amiért szerinte nem volt hajlandó elítélni Oroszországot az ukrajnai Bucsában elkövetett gyilkosságok miatt.