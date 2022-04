Állati

Ismét kardszarvú antilop született a debreceni állatkertben

Karibo szépen cseperedik, és egyre gyakrabban látható, ahogy anyja gondoskodása mellett ismerkedik környezetével és tíz nappal idősebb társával, Kellannal. 2022.04.07 MTI

Két héttel azután, hogy első alkalommal született kardszarvú antilopborjú a debreceni állatkertben, március 25-én újabb kis antilop jött a világra a Nagyerdőben - közölte az intézmény igazgatója csütörtökön az MTI-vel.



Nagy Gergely Sándor közleménye szerint Karibo szépen cseperedik, és egyre gyakrabban látható, ahogy anyja gondoskodása mellett ismerkedik környezetével és tíz nappal idősebb társával, Kellannal.



Ivarérett korba lépésüket követően az utódok másik állatkertbe költöznek majd az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram (EEP) keretében, idén azonban még végigkövethetik fejlődésüket a látogatók az Afrika-panoráma soron - mondta az igazgató, megjegyezve, hogy a vadon már kihalt, különleges afrikai faj egyedei csak Debrecenben láthatóak Magyarországon.



Az egykor egész Észak-Afrikában elterjedt kardszarvú antilop (Oryx dammah) nevét a szablyaszerűen görbülő szarváról kapta. Testfelépítése és táplálkozása remekül alkalmazkodott a sivatagos és félsivatagos élőhelyekhez és az esetleges vízhiányhoz: 46 fokos testhőmérséklet mellett sem kezd verejtékezni, így akár hónapokig is megél ivóvíz nélkül, pusztán az elfogyasztott fűfélék nedvességtartalmát hasznosítva. A természetben domináns bikák vezette, maximum 40 fős csordákat alkot, amelyek akár több száz kilométert is vándorolnak megfelelő legelőhely után kutatva - magyarázta Nagy Gergely Sándor.



Hozzátette: a faj természetes élőhelyéről való eltűnésének oka a legeltetés miatti élőhelyvesztés és táplálékhiány, illetve a túlzott vadászat. Az IUCN Vörös Listája szerint vadon kihalt besorolás mellett szerepel a washingtoni egyezmény (CITES) nemzetközi kereskedelemmel szemben védettséget nyújtó I. mellékletében is.