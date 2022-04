Ukrajnai háború

KKM: az ukrán elnök legutóbbi nyilatkozatait nem lehet szó nélkül hagyni

Ukrajna elnökének és miniszterelnök-helyettesének legújabb, Magyarországgal kapcsolatban megfogalmazott nyilatkozatai túlmennek azon a határon, amit szó nélkül lehet hagyni - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes szerdán az MTI-vel.



Magyar Levente arról tájékoztatott, hogy szerdán hivatalába kérette Ljobov Nepopot, Ukrajna budapesti nagykövetét, és tudatta vele, hogy az utóbbi hetekben Ukrajna vezetői részéről több igaztalan vád is elhangzott Magyarországgal szemben, melyekre az Ukrajnában dúló háborúra tekintettel a kormány nem adott arányos választ.



Jelezte: azzal a kijelentéssel, miszerint Magyarország "még csak annyit sem tesz Ukrajnáért, mint mindenki más" és "támogatja Oroszországot", az ukrán elnök minden, az erőszakot elítélő, és az ukránokkal együttérző, ezt számos esetben tettekkel is kifejező magyar embert megsértett.



"Hazánk a háború első napján félretette az Ukrajnával fennálló vitáit, az ukrán miniszterelnök-helyettes szavaival ellentétben semmilyen módon nem gátolja az Ukrajna és az Európai Unió, illetve a NATO közötti együttműködést, a konfliktus kirobbanása óta több mint félmillió ukrán menekült előtt nyitotta meg határait, számolatlan magán- és állami segélyszállítmánnyal járul hozzá a nélkülözők szenvedéseinek enyhítéséhez, 130 ukrán gyermek kórházi gyógykezelését biztosítja és részese minden nemzetközi erőfeszítésnek, mely a vérontás lezárására irányul" - emelte ki Magyar Levente.



Hozzátette: mindez nem lett volna lehetséges a magyar emberek áldozatkész támogatása nélkül, így őket csakis a köszönet és tisztelet hangja illeti.



"Elvárjuk, hogy Ukrajna vezetői tartózkodjanak Magyarország becsmérlésétől és belügyeinek kommentálásától még ezekben a súlyos időkben is, melyek átvészeléséhez továbbra is számíthatnak hazánk segítségére" - hangsúlyozta az államtitkár.