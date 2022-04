Családpolitika

Zsigó: több mint 125 ezer család igényelte az otthonfelújítási támogatást

Több mint 125 ezer család igényelte az otthonfelújítási támogatást, eddig több mint 205 milliárd forint támogatást ítéltek oda az igénylőknek - közölte Zsigó Róbert, a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán megosztott, a kormany.hu-n megjelent közleményben.



A közlemény szerint a nagy igénylésszám és a már leszerződött állami támogatások összege is azt bizonyítja, hogy az otthonfelújítási támogatás hathatós segítséget nyújt a családoknak, hiszen mára csaknem félmillió ember élhet Magyarországon olyan otthonban, amelyet állami támogatás igénybevételével újított fel a család.



Magyarország eddigi legnagyobb otthonfelújítási programját a kormány 15 hónapja indította el - emlékeztetett az államtitkár, hozzátéve: tavaly óta a gyermekes családok nemcsak új otthonuk megvásárlásához, építéséhez, hanem meglévő otthonaik felújításához is vissza nem térítendő állami támogatást és kedvezményes kamatozású hitelt kaphatnak.



Azt írta, a baloldal 2010 előtt az otthonteremtési támogatások megszüntetésével és a családtámogatások megnyirbálásával kiszolgáltatott helyzetbe hozta a gyermekes családokat, és családok százezreit sodorta adósságcsapdába a devizahitelekkel.



A Fidesz-KDNP kormány azonban még a koronavírus-járvány időszakában is olyan támogatási formákat alkotott, amelyek biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá teszik a családok életét "még a háború árnyékában is" - emelte ki.



Hozzáfűzte: a nemzeti kormány idén a GDP (bruttó hazai termék) 6,2 százalékát fordítja a családokra, több mint három és félszer annyit, mint a baloldal 2010 előtt.



Azért dolgozunk, hogy Magyarország erős és családbarát ország legyen - közölte Zsigó Róbert.