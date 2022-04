Ukrajnai háború

Szijjártó bekérette Ukrajna budapesti nagykövetét

"Itt az ideje, hogy az ukrán vezetők befejezzék Magyarország sértegetését és tudomásul vegyék a magyar nép akaratát" - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán, azt is jelezve: reggelre a minisztériumba kérették Ukrajna budapesti nagykövetét.



Szijjártó Péter bejegyzésében rögzítette: "mi a kezdetektől fogva világosan beszélünk a szomszédban zajló háború kapcsán: a katonai agressziót elítéljük, kiállunk Ukrajna szuverenitása mellett, az életükért futó menekültek százezreit beengedjük, hazánk történetének legnagyobb humanitárius akciója keretében pedig több száz tonna élelmiszert és egyéb adományt szállítunk".



Ugyanakkor - folytatta - számunkra természetesen mindennél fontosabb Magyarország és a magyar emberek biztonsága.



"Ez nem a mi háborúnk, ezért abból ki akarunk és ki is fogunk maradni" - írta, hozzátéve, hogy a kormány nem hajlandó kockára tenni a magyar emberek békéjét és biztonságát, "ezért nem szállítunk fegyvereket és nem szavazzuk meg az energiaszankciókat".



A magyar diplomácia vezetője szerint mindezekről a kérdésekről a magyar emberek vasárnap világos véleményt mondtak és világos döntést hoztak. "Azt gondolom, elég világosat és jól érthetőt" - jegyezte meg.



"Értjük, hogy az ukránoknak más lett volna az érdekük, nem is vitatkozunk velük: nekik az ukrán, nekünk pedig a magyar emberek érdeke az első" - fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint "egy dolgot viszont nem tudunk szó nélkül hagyni: a magyar emberek demokratikus döntésének minősítgetését senki nem engedheti meg magának!".



Mint leszögezte, "a totalitárius rendszerek kialakításáról, a háborúban való cinkosságról és a magyar emberek akaratának sajnálatosságáról szóló nyilatkozatok elfogadhatatlanok".



"Itt az ideje, hogy az ukrán vezetők befejezzék Magyarország sértegetését és tudomásul vegyék a magyar nép akaratát" - közölte, azt is kiemelve, hogy "mindezek világossá és érthetővé tétele érdekében ma reggelre a Külgazdasági és Külügyminisztériumba kérettük Ukrajna budapesti nagykövetét".