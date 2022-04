Választás 2022

Valamennyi egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezők szavazatai az NVI-hez

Valamennyi országgyűlési egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezéssel szavazók borítékjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI), amely már meg is kezdte választókerületenkénti szétválogatásásukat.



A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 158 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni.



Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket eljuttatták a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.



Az átjelentkezők szavazatait tartalmazó zöld színű borítékokat a szavazatszámláló bizottság a voksolás napján különválogatta a sima fehér, a szavazókörben lakók szavazatit tartalmazó borítékoktól, azokat kötegelték, szállítóborítékba tették, és eljuttatták a Nemzeti Választási Irodába.



Az NVI kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy mind a 106 egyéni választókerületéből megérkeztek az átjelentkezők szavazatai, és meg is kezdték a szétválogatásukat.



Az átjelentkezők szavazatai "bevárják" a külképviseleteken leadott szavazatokat, és miután azokat is szétválogatták a 106 egyéni választókerület szerint az NVI-ben, eljuttatják a kijelölt szavazókörökbe. Ott az átjelentkezéssel szavazók, illetve a külképviseleten szavazók borítékjait "bekeverik" a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számlálja meg a szavazatokat a bizottság.



Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság megállapítja a választás választókerületi eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.



A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő 19. napon, azaz április 22-én.



A népszavazás eredményét az NVB a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek és levélben leadott szavazatok megszámlálásáról kiállított jegyzőkönyv alapján állapítja meg.