Választás 2022

A külképviseleteken 88 százalékos volt a részvétel

A külképviseleteken 88 százalékos volt a részvétel az országgyűlési választáson és az országos népszavazáson - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfő reggeli adataiból.



A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország külképviseletein (nagykövetségein és konzulátusain) szavazhattak. Összesen 65 480-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, közülük 57 623-an el is mentek szavazni, vagyis 88 százalékos volt a részvétel a külképviseleteken. Sanghajban a koronavírus-járvány miatt nem lehetett megtartani a voksolást, itt 60 választópolgár szerepelt a névjegyzékben.



A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben, 8138-an, közülük 6951-en el is mentek szavazni, vagyis a londoni részvétel 85,41 százalékos volt. Szintén nagyon sok választópolgár jelentkezett Münchenbe (4646), közülük 4015 szavazott is (86,42 százalék). Stuttgartban 3719, a névjegyzékben szereplő választópolgárból 3079 szavazott (82,79 százalék).



Tizennyolc olyan külképviselet volt, ahol a névjegyzékbe vett valamennyi választópolgár elment szavazni: Addisz-Abeba (8 voksoló), Algír (13), Almati (16), Besztercebánya (4), Chisinau (18), Ho Si Minh-város (29), Jekatyerinburg (9), Kuvaitváros (35), Luanda (14), Lusaka (10), Montevideo (8), Mumbai (18), Phnompen (9), Rámalláh (4), Riga (34), Taskent (13), Ulánbátor (13), Vientián (9).



Nyolcvan százalék alatti volt a részvétel - és ezzel a külképviseleti részvétel legalacsonyabbja - Chicagóban (289 szavazóból 231 voksolt, 79,93 százalék), Wellingtonban (64 szavazóból 51 voksolt, 79,69 százalék), Sao Paulóban (41 szavazóból 32 voksolt, 78,05 százalék), Lvivben (8 szavazóból 6 voksolt, 75 százalék), Miamiban (314 szavazóból 234 voksolt, 74,52 százalék), Kampalában (7 szavazóból 5 voksolt, 71,43 százalék) és Jakartában (59 szavazóból 42 voksolt, 71,19 százalék).



A külképviseleti voksokat nem számolják meg a külképviseleteken, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol azokat választókerületenként szortírozzák, és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az "utazó" szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az "utazó" szavazatokkal, és így számlálja meg a szavazatokat, majd a szavazás szavazóköri eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.



Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság (szszb) eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság szombaton megállapítja a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.



Azt követően, hogy az szszb megállapította a szavazókörben a szavazás eredményét, a szavazatok újraszámlálására csak jogorvoslati eljárás keretében van lehetőség, és arra kizárólag a jogorvoslatot elbíráló szerv jogosult.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő 19. napon, azaz április 22-én.



A népszavazás eredményét az NVB a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek és levélben leadott szavazatok megszámlálásáról kiállított jegyzőkönyv alapján állapítja meg.