Választás 2022

Lázár: új korszak kezdődik Hódmezővásárhelyen

Új korszak kezdődik Hódmezővásárhelyen, a polgárháborúnak ma este vége lett, ugyanis a háborút megnyertük - jelentette ki Lázár János vasárnap.



A Fidesz-KDNP jelöltjeként Lázár János 96,33 százalékos feldolgozottság alapján a szavazatok 52,14 százalékát szerezte meg a 39,86 százalékot elérő Márki-Zay Péterrel szemben a Csongrád-Csanád megyei 4-es választókörzetben. Sajtótájékoztatóján azt mondta, a választókerület mind a 19 településén, így Hódmezővásárhelyen is elnyerte a választópolgárok támogatását.



A politikus köszönetet mondott családjának és Orbán Viktor miniszterelnöknek, valamint fideszes képviselőtársainak a támogatásért, az aktivistáknak, önkénteseknek a munkájukért.



Óriási túlerővel szemben kellett helytállni ebben a kampányban, támadások, nemtelen eszközök bevetésével szemben kellett bebizonyítani, hogy méltó a bizalomra - közölte. Hozzátette: "az elvégzett munka nem volt hiábavaló, elnyertük a választópolgárok bizalmát".



Lázár János azt kérte azoktól, akik támogatták, s azoktól is, akik nem rá szavaztak, zárják le a polgárháborút, fogjanak kezet, ne egymás ellen küzdjenek, hanem egymásért.



Bebizonyosodott, hogy negatív kampánnyal, gyűlölettel nem lehet eredményt elérni. Választást csak munkával, teljesítménnyel lehet nyerni - hangsúlyozta.



Politikához és a választásokhoz a legtöbb, ami kell, az az alázat. A hübrisz ma veszített, és nyert az alázat - jelentette ki az hatodik parlamenti ciklusát kezdő képviselő.



Úgy fogalmazott, munkára jelentkezik, hogy együtt dolgozzon mindenkivel a közösség fölemelkedésért, hiszen Hódmezővásárhelynek és térségének ideje volna, hogy fölfele haladjon.



Kérdésre válaszolva elmondta, a győzelem személyesen is sokat jelent számára, a politikai pályafutásában úgy érzi, új korszak kezdődött. Arra a kérdésre pedig, hogy ez azt jelenti-e, hogy visszatér az országos politikába, esetleg a kormányzatba, azt válaszolta: ma este visszatért.