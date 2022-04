Választás 2022

Kovács Gergely: ugyanazt fogjuk kapni négy évig

Csalódottságát fejezte ki az országgyűlési választás eredményével kapcsolatban Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke, aki szerint a kormány az eddigi politikáját folytatja a következő négy évben is. 2022.04.04 07:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Szomorú, hogy van egy ilyen oroszbarát kormányunk", amely az ukrajnai háború okozta helyzetből is "nullára kijött" - értékelte a választás eredményét a politikus az MTI-nek a szavazatok teljes feldolgozottsága előtt, vasárnap éjjel az MKKP budapesti eredményváróján.



Mint hozzátette, "a Fidesz ellenzékellenes kampányából egy szó nem volt igaz", de úgy tűnik, működött.



Kovács Gergely hangsúlyozta: legjobban a közbeszerzések jelenlegi rendszere zavarja.



"Úgy tűnik, a 3 százalék meglett, és bocs mindenkitől, hogy nem lett 5" - üzent az MKKP szavazóinak a párt elnöke, aki különösen szomorúnak tartotta a Mi Hazánk Mozgalom várható parlamentbe jutását. "Egy ilyen párt, mint a Mi Hazánk, kétszer annyi szavazatot kapott, mint mi, abból az is következik, hogy nekünk is ügyesebbnek kell lennünk" - közölte.



Várakozásai szerint "elfelejthetjük Márki-Zay Pétert mint a magyar politika résztvevőjét, de talán a többiek levonják a tanulságot".



Kovács Gergely elmondta, a következő önkormányzati választáson igyekeznek majd sok helyre bejutni, amire szerinte potenciálisan esélyük van számos megyeszékhelyen és fővárosi kerületben.