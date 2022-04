Választás 2022

Jakab: Márki-Zay Péter megbuktatta az ellenzéket - videó

Márki-Zay Péter megbuktatta az ellenzéket - jelentette ki Jakab Péter, a Jobbik elnöke a választás eredményeire reagálva a Facebookon közzétett videójában.



Mint mondta, Márki-Zay Péter októberben hat ellenzéki párt "hadseregét" kapta meg és tetemes ellenzéki előnyt. "Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány, hovatovább Fidesz-kétharmad lett" - jegyezte meg.



Úgy vélte, a kevesebb és megfontoltabb, egyértelmű beszéd most több szavazatot hozott volna. Felidézte, hogy Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy leváltja az ellenzéket. "Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta" - jelentette ki a Jobbik elnöke.



Jakab Péter arról is beszélt, hogy a hat ellenzéki párt egységét és összefogását meg kell őrizni és erősíteni kell, annak ugyanis nincs alternatívája.



Hozzátette: az ellenzéknek most fel kell állnia és fel kell készülnie, hogy ha a helyzet úgy hozza és a megszorítások miatt a népharag "elsöpri ezt a rezsimet", akkor átvegyék az ország irányítását. "Erre készülünk, de már Márki-Zay Péter nélkül" - mondta Jakab Péter.