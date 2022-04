Választás 2022

Gődény György: se jobb, se bal, csak a normális élet

A magyar politikai élet megosztottságát meghaladó "normális élet választásának" lehetőségét nevezte pártja legfőbb eredményének a vasárnapi parlamenti voksolás után Cegléden tartott sajtótájékoztatóján a Normális Élet Pártja (NÉP) listavezetője.



Gődény György úgy fogalmazott: az embereknek legyen lehetőségük választani mások közül, ne csak az elmúlt 32 év politikai elitjéből, se jobb, se bal, csak a normális élet.



Megjegyezte: a normális élet közössége "nem véletlenül jött össze", és már az is győzelem, hogy együtt tudott maradni a csapat. Eredmény, hogy országosan 79 helyen tudtak jelöltet állítani - fűzte hozzá.



Azok az elvek, amelyek mellett működik a párt, "fontosak most is nekünk", ezért normális, emberhez méltó élet esélyeit "szeretnénk megteremteni Magyarországon minden ember számára" - hangoztatta Gődény György.