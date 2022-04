Választás 2022

A Mi Hazánk honlapját is elérhetetlenné tették a Facebook-oldalának törlése után

Összehangolt, egyre fokozódó DDoS terheléses kibertámadás alatt volt a Mi Hazánk Mozgalom, szombat este óta elérhetetlenné vált honlapja, így a párt Facebook-oldalának törlése után ez újabb csapás volt nekik.



"Bár a mihazank.hu többszintű védelemmel rendelkezik, ezt a szervezett támadást nem bírja a szerver" - mondta Novák Előd, a Mi Hazánk kampányfőnöke.



"Ezzel fokozzák a Mi Hazánk eddig is törvénysértő elhallgatását, amelyet az NMHH összesítése is igazol: pusztán 0,2% a híradókban való megjelenési aránya a pártnak, ha a politikusok szereplését tekintjük 100%-nak, a közmédiában kereken 0%-ban jelent meg a Mi Hazánk" - tette hozzá.



Mint írta, a Facebook nemhogy törölte Toroczkai László 207 ezer követővel rendelkező oldalát a 2019-es EP-választási kampányban, de leírni sem szabad kormányfőjelöltük nevét, monogramját sem, ahogy számos programpontjukat még csak említeni is tilos a szibériai bérrabtartástól az LMBTQP-felvonulások betiltásáig.



"Másfél éve szinte a nullára tekerték le a facebook.com/novakelod oldal elérését, noha 140 ezer követője van. A párt Facebook-oldalának törlése pedig példátlan és jogtalan beavatkozás a választásokba" - szögezte le.