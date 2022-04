Ukrajnai háború

Szolidaritási tüntetést tartottak a szabad Ukrajnáért Budapesten

Legyen végre vége! címmel a szabad és független Ukrajnáért, a magyar kormány "hintapolitikája" ellen tartottak civil szolidaritási tüntetést szombaton Budapesten. 2022.04.03 02:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egymillióan a szabad Ukrajnáért civil szervezet által meghirdetett demonstrációt az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a Szabad sajtó útján tartották meg, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő felhívására.



Juhász Péter, a demonstráció egyik főszervezője hangsúlyozta: miközben a civilek szolidárisak a menekülőkkel és mindent megtettek értük, Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány semmit nem tett. Vagyis a civilek Magyarország szíve, "Orbán viszont nem Magyarország szíve, hanem Magyarország enyves keze és ez az enyves kéz már véres is" - fogalmazott a szónok.



Hozzátette: "ezt nem hagyhatjuk, mert a világ azt fogja hinni, hogy mi is ugyanolyanok vagyunk, mint Orbán Viktor".



Juhász Péter kevesellte és szégyennek nevezte a tüntetésen résztvevők számát. "Nagyon köszönöm, hogy próbáljuk pótolni azokat, akik hiányoznak, ami én azt hiszem, hogy ránk nézve szégyen, hogy csak ennyien vagyunk" - fogalmazott.



Pintér Béla színész-rendező arról szólt: mi, magyarok, 1848 és 1956 örökösei békét akarunk, de nem olyan békét, hogy az ukrán nép térdet hajt az agresszor előtt, hanem olyan békét, hogy "az oroszok takarodjanak", fejezzék be az ukrán nép és saját katonáik mészárlását.



Úgy vélekedett: Vlagyimir Putyin orosz elnök nemcsak Ukrajnát, a Baltikumot és Lengyelországot "szeretné orosszá" tenni, de ha hagyjuk a magyar kormány hintapolitikáját, akkor Magyarországot is.



"A gázért ne a lelkünkkel és a becsületünkkel fizessünk", mert a gáz és az olaj egy idő után eloszlik a levegőben, de a szégyen még az unokáinkra is ráég - fűzte hozzá.



"Soha többé ne essünk a szégyen bűnébe, éljen Ukrajna szabadsága, ruszkik haza!" - mondta Pintér Béla.



Ungváry Krisztián történész Orbán Viktornak az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjáról szólva azt mondta, szerinte a kormányfő nem kevesebbet állított, mint hogy az általa korábban "annyit reklámozott" nemzeti önrendelkezés, a szabadság, a szabadságharc olyan fogalom, amelyről csak akkor kell állást foglalni, ha az a Fideszről szól.



"A korábban istenített magasabb igazság tehát csupán egy fideszes politikai termék" - fogalmazott a történész, hozzátéve, hogy ez nem meglepő attól a miniszterelnöktől, akinek "az ukrán gyerekek vérénél is fontosabb az állítólagos magyar rezsicsökkentés".



Ungváry Krisztián kijelentette: Ukrajna népe ma nemcsak magát védi, hanem egész Európát.

"Ukrajna ma Orbán Viktor rendszere ellen is harcol, mert Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tejtestvérek. Mindketten elutasítják a nyugati demokráciát (...), és illiberális államot építenek helyette" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az orosz verzió már nyíltan fasisztoid is.



Hozzátette: az Orbán-kormány az ellenzékről "azt hazudja", hogy háborúzni akar, miközben 12 éve "maga folytat aljas háborút saját nemzete ellen", azok ellen, akik nem a hívei.



Szerinte Orbán Viktor a "vazallusain keresztül" olyasmit sejtet, mintha Kárpátalja visszatérhetne Magyarországhoz Ukrajna veresége esetén.



"Ő és politikai holdudvara ugyanúgy hullarablásban reménykedik, ahogyan a második világháború elején Magyarország korabeli uralkodó rétege" - fogalmazott Ungváry Krisztián.



Törley Kata tanár, a Tanítanék Mozgalom aktivistája azt hangoztatta: "tisztelet az ukrán nőknek, az anyáknak Ukrajnában és Oroszországban.



Kiemelte, hogy egy összeomlott közoktatási rendszernek kellene megoldania a Magyarországra menekült ukrán gyerekek oktatását, miközben a pluszfeladatok ellátásához a kormány nem biztosítja a szükséges forrásokat.



Nika Krykun és Arseniy Markov diákok, a Stop-Zemlia című, a Berlinalén és más filmfesztiválokon díjat nyert film Magyarországra menekült tinédzser ukrán szereplői személyes háborús történeteiket osztották meg a demonstrálókal.



Arseniy Markov azt üzente az Ukrajnára támadó orosz katonáknak, hogy nem térnek haza élve, és ezt köszönjék Putyinnak.



Nika Krykun úgy fogalmazott: soha nem fogja megbocsátani az agresszoroknak, hogy a kisöccse minden éjjel rémálmokkal küzd az orosz katonák lövöldözése miatt.



A demonstráció résztvevői ukrán zászlókat lobogtattak, és táblákat tartottak a magasba ilyen és hasonló feliratokkal: "Oroszok ukrán gyermekeket gyilkolnak"; "Stop Putin"; "Save Ukraine".



A demonstrációt megelőzően békés felvonulást tartottak Magyarországra menekült ukrán anyák, vérző gyerekeket szimbolizáló játékbabákkal. A nők az UNICEF (az ENSZ gyermekalapja) budapesti irodájától vonultak a demonstráció helyszínére, hogy felhívják a figyelmet a háború gyermekáldozataira.