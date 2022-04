Demonstráció

PDSZ: a sztrájkot nem fejezték be, csak felfüggesztették

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nem befejezte a sztrájkot, hanem felfüggesztette. A szervezet pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy azért döntött így, mert hétfőtől csak ügyvezető kormány lesz, amelynek a jogkörei korlátozottak.



"Ez nem jelenti azt, hogy befejeztük, de az új kormány megalakulásáig nem sztrájkolunk, mert ez nem lenne jogszerű, hiszen nincs ellenoldali fél" - nyomatékosították.



Hozzátették: amint megalakul az új kabinet, azonnal tárgyalást kezdeményeznek, és ha az egyeztetések rövid időn belül nem vezetnek eredményre, akkor folytatják a sztrájkot.



Az új tanévnek nem szabad a jelenlegi feltételekkel elindulnia - vélekedtek, megjegyezve, hogy a két szlogenjük - "Ki fog holnap tanítani?", valamint "A sztrájk alapjog!" - továbbra is aktuális.



A PDSZ azt írta, hogy az ügyvivő kormány nem hozhat érdemi döntéseket. Az alaptörvény értelmében a kabinet megbízatása az országgyűlési választást követően megszűnik, az új kormány felállásáig a régi ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét.



Ez azt jelenti, hogy nemzetközi szerződés kötelező hatályát "nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat". Ennek értelmében a szakszervezettel nem tud tárgyalni, ezáltal - a sztrájktörvény alapján - jogszerűen sztrájkolni sem lehet, mivel a törvény szerint a sztrájk alatt is kötelező tárgyalni - mutatott rá a PDSZ.



Kiemelték, hogy a sztrájkbizottságot nem oszlatják fel, a sztrájkot nem szüntetik be.



"Az új kormánnyal, akárki is alakítsa meg azt, a sztrájkbizottság felveszi a kapcsolatot, és haladéktalanul folytatjuk a sztrájktárgyalásokat" - írta a PDSZ.



Az új kabinet a választás után általában nagyjából egy hónapon belül alakul meg. Ennek megfelelően a sztrájktárgyalások májusban indulhatnak újra - olvasható a közleményben.