Negyvenezernél is több delegált a szavazatszámláló bizottságokban

Több mint negyvenezer delegált vesz részt az április 3-ai választáson a választási bizottságok munkájában. Négy évvel ezelőtt ez a szám 32 ezer volt. 2022.04.01 21:30 MTI

A Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszerében rögzítették a március 25-én 16 óráig bejelentett delegáltakat, a péntek reggeli adatok szerint több mint 40 ezer delegáltat jelentettek be az ország 10 243 szavazatszámláló bizottságába a választáson induló pártok, országos nemzetiségi önkormányzatok és független jelöltek.



A legtöbb delegáltat, több mint 19,5 ezret a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd bízott meg a szavazatszámláló bizottságokba, a Fidesz-KDNP több mint 17,5 ezret, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt több mint 1700-at, a Mi Hazánk Mozgalom több mint 800-at. A többi párt ötvennél kevesebb delegáltat jelentett be.



Bár a delegáltak bejelentésére már lejárt a határidő, az eskütételeket követően a delegáltak száma még változhat.



A jogszabály szerint a választási bizottságoknak - a választott tagokon felül - a választókerületben induló jelöltek által delegált tagjai is vannak. A szavazatszámláló bizottságokba (szszb) és az egy szavazókörös településeken a helyi választási bizottságokba két-két tagot küldhettek a választókerületben egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító pártok és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a független jelöltek.



Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba (oevb) egy-egy tagot delegálhat a választókerületben egyéni jelöltet állító jelölőszervezet, illetve a független jelölt. A közös jelöltet, illetve listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg delegáltakat.



A jelölőszervezeteknek, független jelölteknek érdekük, hogy valamennyi választási szervbe delegáljanak tagot, mivel így saját megbízottaikon keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, ellenőrizhetik azt, és részt vehetnek az esetleges jogviták eldöntésében.



A választási bizottságokban ülő választott és megbízott tagoknak azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. A párt által megbízott tag a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutó személyes adatokat azonban sem az őt megbízó pártnak, sem másnak nem adhatja ki.



2018-ban az országgyűlési választáson csaknem 32 ezer delegált vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, 2014-ben ez a szám 40 ezer volt.