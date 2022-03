Választás 2022

Kidobott levélszavazatok Marosvásárhely mellett - Tudták már február elsején, hogy lesz egy ilyen videó?

Mint ahogyan arról a ma.hu már beszámolt, kidobott levélszavazatokat találtak Marosvásárhely mellett, és erről videó is készült. Az üggyel kapcsolatban már elindultak a vizsgálatok, azonban a bárki számára, nyilvánosan elérhető adatok szerint a Telex már február elején megírta az erről szóló, de ma közzétett cikkét.

A Maros Megyei Rendőrség csütörtök délelőtt a helyszínen vizsgálódott és összegyűjtötte a bizonyítékokat. A Punctul.ro portál kisfilmet tett közzé a rendőrségi helyszínelésről is. A rendőrség szóvivője az MTI megkeresésére későbbre ígért tájékoztatást az ügyről. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közösségi oldalán reagált az esetre.



"Az RMDSZ elítéli azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó. Elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartjuk a magyarországi ellenzéki pártok kérését is, amely arról szól, hogy meg kell semmisíteni az összes határon túli szavazatot. A képsorok megerősítik, hogy egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék. Bárki is álljon a provokáció mögött, a legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!" - áll a közleményben.



A baloldal választási csalással kapcsolatos vádaskodásaira Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád is reagált közösségi oldalán, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a "megtalált" szavazólapok nem is felelnek meg a hivatalos dokumentumoknak, így egyértelmű, hogy álhírről van szó.

Az ügyben további gyanús pont, hogy az egyik lap mintha előre tudott volna arról, hogy sor kerül erre az esetre. Erről tanúskodik, hogy a Telex szervereire már februárban feltöltötték az erről szóló híreket. A BalFake News fedezte fel a Facebook fejlesztői oldala alapján, hogy a cikket már február 1-én megírták, majd aktualizálták a dátumot.