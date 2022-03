Ukrajnai háború

Feláras bélyeggel is segíti az ukrajnai menekültek ellátását a Magyar Posta

Minden bélyeg eladásából a felárat, azaz 100 forintot a cég a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára ajánlja fel. 2022.03.31 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egymásért! elnevezésű, feláras bélyeggel is segíti az ukrajnai menekültek ellátását a Magyar Posta: a belföldi, nem elsőbbségi tarifának megfelelő 145 forint névértékű bélyeget plusz 100 forint felárral vásárolhatják meg a levélfeladók szerdától országszerte a postákon.



A Magyar Posta Zrt. szerdai közleménye szerint minden bélyeg eladásából a felárat, azaz 100 forintot a cég a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára ajánlja fel, hogy az ukrán menekültek ellátása miatt megnövekedett igényeket abból finanszírozhassák. Így összességében többmillió forint plusz forrás állhat rendelkezésre, hogy a bajbajutott embereket segítsék.



A bélyegen Szabó Zsuzsanna Flóra Kéz a kézben című alkotása látható, amely egy gyermekrajzpályázatra készült. A bélyeg bal oldalán függőlegesen a Magyarország felirat, alul vízszintesen az Egymásért! felirat, a bérmentesítési értékre utaló Belföld felirat, valamint a felár összege látható. A bélyegből - amely 50 gramm tömeghatárig belföldi, nem elsőbbségi levél feladására alkalmas - jelenleg több mint 400 ezer darab áll rendelkezésre, és országszerte minden postán elérhető.



A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára a Magyar Posta logisztikai kapacitásokat is felajánlott, elsősorban a raktárakban összegyűlt adományok célba juttatására. Emellett továbbra is gyűjti egész évben a postákon elhelyezett perselyekben az adományokat a szervezet számára. A cég döntött arról is, hogy amennyiben magánszemély ad fel Ukrajnába humanitárius segély tartalmú nemzetközi csomagküldeményt, azt ingyenesen teheti meg országszerte a nagyobb postákon - olvasható a közleményben.