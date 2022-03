Ukrajnai háború

Bakondi: minden menekültnek segít Magyarország

Magyarország segít minden, a háború miatt Ukrajnából menekülőnek, mindent megteszünk a biztoságukért és az ellátásukért, ugyanakkor Magyarország nem küld és nem is enged át fegyvereket a területén - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Bakondi György közölte, eddig 542 ezren érkeztek Magyarországra az ukrajnai háború miatt. Segítünk mindazoknak, akik a háború elől, vagy a háborúból menekülnek hozzánk, és segítünk azoknak is, akik Kárpátalján vagy Ukrajna más területén nagy hiányt szenvednek - mondta, megjegyezve, hogy Magyarország ezt a kettős feladatot példásan teljesítette, a magyar emberek megmutatták a segíteni akarásukat.



Közölte, eddig hárommilliárd forint értékben küldtünk adományokat Ukrajnába.



Bakodni György hangsúlyozta, mindezek mellett Magyarország nem küld és nem is enged át fegyvereket a területén. "Ez elsőrangú magyar nemzetbiztonsági érdek és ebben a NATO álláspontját képviseljük" - fogalmazott, rámutatva arra is, hogy másrészről támogattak minden szankciót, amelyet az Orosz Föderáció ellen vezettek be.



Mint mondta, azt sem támogatja Magyarország, hogy energiahordozókra is kiterjedjen a szankcionálás. Ez is elsőrangú nemzeti érdekünk: ha a gáz nem érkezik meg, az a gazdaság tönkremenetelét, a lakosság ellátásának teljes nehézségét okozná - fejtette ki.



Bakondi György azt mondta, épp ezért nem tudunk úgy segíteni Ukrajnának, hogy közben saját gazdaságunkat és életünket tesszük tönkre. Ez így értelmetlen dolog, nem segítenénk vele az ukránokon.



A déli határon tapasztalható migrációs helyzetről szólva közölte, az idén eddig a 37 ezret is meghaladta az elfogott határsértők száma és 320 embercsempész ellen indult büntetőeljárás. Tavaly ilyenkor az elfogott határsértők száma 21 ezer volt.



Bakodni György azt mondta: nagy az illegális migrációs nyomás a déli határon. Egyre nagyobb arányan vannak afgánok a szírek mellett, illetve indiaiak, akik illegálisan kísérelnek meg bejutni az Európai Unióba - tette hozzá.