Lánchíd - Befejeződött a pesti oldalon a föld alatti láncrészek korrózióvédelme

Elkészült a Lánchíd pesti hídfőjében a láncok föld alatti szakaszának, valamint a lehorgonyzó öntvényeknek a rozsdásodás elleni védelme - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.



Hónapokig dolgoztak a szakemberek a Lánchíd pesti oldalán lévő szűk lánccsatornában és a 14 méter mélyen lévő horgonykamrában, hogy felvigyék a szükséges korrózióvédelmi rétegeket a föld alatti láncszakaszra, valamint a lehorgonyzó öntvényre - közölték.



A láncok végét a híd 1914-1915-ös átépítésekor a pesti és a budai horgonykamrákban is az eredeti hídfőtömbhöz képest további mintegy ötezer köbméter betonnal súlyozták le.



A tucatnyi lemezből álló láncszemeket és a lehorgonyzó öntvényt is először szemcseszórással megtisztították, majd több lépésben felvitték rá az alapozó, a közbenső, végül pedig - a Lánchíd végleges, kékesszürke színét adó - fedő festékréteget - írták.



A BKK közölte: a föld alatti láncrészek korrózióvédelme már a budai oldalon is elkezdődött. A medernyílásban a két pillér között a pályaszint alatti acélszerkezetek - vagyis a kijavított tartószerkezetek és a beépített új, acél pályatáblák - rozsdásodás elleni védelme heteken belül megkezdődik. A többi lánc a híd közepéről indulva már ezekkel a szerkezetekkel együtt újul meg.



A közleményben kitértek arra is, hogy a történelmi lánckamrákban mindig is gondot okozott a beszivárgó talajvíz, ezért a felújítás során mindkét hídfőben igyekeznek megakadályozni az intenzív vizesedést. A lánccsatornákat, a lejáró aknákat és a horgonykamrákat negatív víznyomás elleni szigeteléssel látják el.



Az előzetes vizsgálatok szerint - folytatták - különösen erős lehet a vízbeszivárgás, injektálással töltik ki a régi tégla- és betonszerkezetben lévő üregeket, illetve repedéseket. A befecskendezett anyag megakadályozza, hogy nagyobb mennyiségű víz szivárogjon a területre.

A BKK közölte azt is, hogy a Lánchíd felújítása az ütemtervnek megfelelően halad. A medernyílás járdáinak valamennyi járdatáblája a helyére került, már elbontották a korábbi, oldalbeömlésű víznyelőket.. A pesti és a budai pilon kapuzata körüli, hálóval borított állványzatról folyamatosan dolgoznak a kőfaragók, és ütemezetten halad a díszöntvények, a rozetták leszerelése. A pesti gyalogos-aluljáró északi oldalán is elkészült a födém, a budai oldalon pedig már tart a kész kerékpáros- és gyalogos-aluljáró alagút mellvédjének a szerelése - sorolták.



A tervek szerint zajlanak a műhelymunkák is: a kandeláberek, a hídkorlátok és az egyéb fémöntvények is készülnek, illetve megújulnak - írták.



A Lánchíd felújítása és korszerűsítése a tervek szerint 2023-ig tart, de az útpálya már idén év végén elkészül.