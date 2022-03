Bűnügy

Vádat emeltek egy 8,7 milliárdos költségvetési csalás miatt Kecskeméten

A főügyészség vádirata szerint a bűnszervezet irányítója társaival 2010-től egy hierarchikusan felépülő, konspiratívan működő szervezetet hozott létre, amelyet csaknem nyolc éven át működtetett. 2022.03.28 12:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vádat emeltek egy adócsaló bűnszervezet ellen, amelynek tagjai jogosultalanul vettek igénybe pályázati támogatásokat, a munkát terhelő adókat és járulékokat pedig nem fizették be, így a hazai és az európai uniós költségvetésnek mintegy 8,7 milliárd forint kárt okoztak - tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.



Négyessyné Bodó Marianna közölte: a szervezet 67 vádlottját - köztük 14 vádlottat bűnszervezet tagjaként - különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, pénzmosással és gazdasági vesztegetéssel, valamint hamis magánokirat felhasználással vádolják.



A főügyészség vádirata szerint a bűnszervezet irányítója társaival 2010-től egy hierarchikusan felépülő, konspiratívan működő szervezetet hozott létre, amelyet csaknem nyolc éven át működtetett.



A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozása a bűnszervezet vezetője által irányított cégcsoport 19 nyertes pályázatát érintette. Két pályázattal kapcsolatban OLAF-vizsgálat is folyt, amelynek ajánlását a nyomozás során figyelembe vették - írták.



A közlemény szerint a bűnszervezet irányítója a lehető legnagyobb pályázati összeg lehívása érdekében túlárazott számlákat használt fel, valójában azonban a projektek megvalósítását a lehető legkisebb összeg ráfordításával oldotta meg.



A pályázó cégek a legtöbb esetben nem vagy csak részben rendelkeztek a pályázathoz szükséges önerővel. A bűnszervezet vezetője költségnemenként meghatározta azt is, hogy az elfogadott pályázati összeg helyett ténylegesen mennyit szán anyag- és eszközbeszerzésre, az alvállalkozóknak és szállítóknak kifizethető díjakra, azaz a projekt tényleges megvalósítására.



A pályázatok során benyújtott túlárazott számlák és a projektek megvalósításának tényleges költsége közötti különbözet egy, a bűnszervezet keretei között működő számlagyáron keresztül készpénzben jutott vissza a cégcsoport valamely tagjához.



Az ügyészség a bűnszervezetben elkövetőkre fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy feltételes kedvezménnyel nem szabadulhatnak. Emellett vagyonelkobzást kezdeményez valamennyi vádlottal szemben a bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyonra, továbbá a bűncselekménnyel szerzett gazdagodás erejéig, 17 céggel szemben pedig pénzbírság kiszabására tett indítványt.