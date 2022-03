Ukrajnai háború

Tizenhat tonna élelmiszert adományozott a Porsche Hungária

2022.03.26 20:13 MTI

Nagy értékű adományt adott át a Porsche Hungária szombaton az Ökumenikus Segélyszervezetnek, a tizenhat tonnányi élelmiszert és higiénés cikket Ukrajnába szállítják a rászorulóknak, illetve a Magyarországra érkező menekültek ellátásában is használják majd. A cég emellett három nagyméretű teherautót és egy mikróbuszt is használtba adott a segélyszervezetnek.



Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs vezetője újságíróknak elmondta, az ukrajnai háború kezdetekor megnyitották Budafokon a logisztikai udvarukat, ahol az elmúlt egy hónapban mintegy félezer önkéntes fordult meg és több mint 200 tonnányi természetbeni adományt mozgattak meg.



A Porsche csoporttól 36 raklapnyi adományt kaptak - közölte, majd azt mondta: ez óriási segítség, hiszen úgy látszik, hogy egy elhúzódó válságról van szó, és minden segítségre szükség van.



A most átadott adomány a segélyszervezet raktárába került, ahonnan majd Ukrajnába szállítják, illetve a Magyarországra érkező menekültek ellátására használják majd - mondta el Gáncs Kristóf.



Németh Balázs, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója közölte, a négy járművet addig bocsátják a segélyszervezet rendelkezésére, amíg "a szükség kívánja".



"Nagyon fontos számunkra, hogy példát mutassunk a többi magyarországi vállalat és magánszemély számára, mert minden egyes fronton elkél a segítség" - fogalmazott, kiemelve: ebben a helyzetben mindenkinek segítenie kell a rászorulókon.